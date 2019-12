Adara se sincera sobre sus sentimientos hacia Gianmarco en 'Gran Hermano VIP'

Adara ha tenido unos días difíciles en la casa de Gran Hermano VIP 7. La concursante ha podido hablar con total sinceridad de sus sentimientos hacia Gianmarco con sus compañeras de concurso y es que parece que, por primera vez, la paz reina en la casa más famosa de España.

Desde que el jueves pasado subiera su padre para hablar con ella, modelo ha entendido que tiene que mojarse el cuerpo entero y ser sincera con la audiencia que la está apoyando semana tras semana. Por eso, ha respondido todas las preguntas que le han hecho las demás grandes hermanas sobre su relación con Gianmarco.

"Lo he intentado evitar. Me hace sentir especial. Cómo me miraba y cómo todo. Soñaba con él al principio, pero yo no le daba importancia" ha confesado Adara dentro de la casa y es que por primera vez ha hablado con pelos y señales de lo que ocurría con Gianmarco. Además, este domingo por la noche pudimos ver un confesionario donde la concursante explicaba que intentaba disfrazar su relación con la palabra amistad pero que se ha dado cuenta, días posteriores, que no era así.

Aún así se ha mostrado bastante cautelosa con lo que decía porque si hay algo que tiene completamente seguro es de que tiene una conversación pendiente con Hugo Martín Sierra, padre de su hijo, nada más que salga de la casa. Parece que la modelo se está dando cuenta del magnitud del problema y no quiere adelantarse a nada.

Mila Ximénez era una de las pocas concursantes que ponían luz a todo esto y le decía lo que ninguna. La colaboradora de Sálvame le ha advertido a la concursante que Hugo es el padre de su hijo y que no está sola en esto, si no que hay una tercera persona en discordia. Además, le ha aconsejado que hable con él en cuanto salga para poder solucionar todos sus sentimientos. Aunque ¡atención! porque en otro de los vídeos podemos ver a la periodista decir que si fuera ella, la primera noche la pasaría con Gianmarco para tener claros sus sentimientos hacia él y más tarde, hablaría con su pareja.

De esta manera, tendremos que esperar a que Adara salga de la casa de GH VIP 7 para ver qué decisión toma y cómo gestiona su situación cuando ya no esté encerrada entre esas cuatro paredes. Lo cierto es que en este sentido el reality funciona como un aislamiento hacia el dolor ya que, nadie mejor que ella sabe que cuando salga de la casa va a tener una situación difícil.