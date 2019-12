Gianmarco se declara a Adara en GH VIP: "¿Estás lista para salir de aquí conmigo?".

La final de GH VIP ha guardado grandes sorpresas este jueves. La reaparición de Jorge Javier tras sus problemas de salud, muy recuperado, era tan solo la primera noticia que las finalistas del concurso recibirían en su última noche dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Tras conocer el nombre de Mila Ximénez como tercer finalistas, Alba y Adara se situaban como favoritas a hacerse con los 100.000 euros del maletín de GH VIP. Precisamente, a Alba Molinero le aguardaba una sorpresa más. La finalista se ha reencuentro con Gianmarco, el exconcursante que conoció en el 'reality' y del que se ha enamorado. Muy emocionados y "muy nerviosos", la pareja se ha fundido en un cariñoso abrazo nada más verse.

No era un reencuentro más entre Adara y Gianmarco. El italiano, además de confirmarle a la concursante que la ha seguido esperando fuera del programa, ha acudido a la casa con un regalo muy especial. "Mi abuela me ha dicho que, cuando quieres a alguien de verdad, no vayas con las manos vacías", comentaba Gianmarco, mientras le daba un ramo de rosas azules a Adara. Veinte rosas que, según ha explicado "son símbolo del amor verdadero, puro y la fidelidad".

Y la cosa no quedaba ahí. "Te quería hacer una pregunta", comentaba el italiano, que no ha tardado en lanzarla: "¿Estás lista para salir de aquí conmigo?". Adara no ha podido esconder su sorpresa y, emocionada, le ha dado una respuesta: "Sí". De esta manera, la pareja hacía oficial su relación, fundiéndose en un apasionado beso. Gianmarco, además, le confesaba sus sentimientos sin cortarse: "Ti amo".

Este momento de amor entre la pareja era muy aplaudido por el público en plató y también por Jorge Javier Vázquez, que reconocía el valor del italiano para mostrar su amor. "Viendo cómo mira a Adara, de verdad, toda esa gente que lo cuestionaba… Ostras, yo a este chico me lo creo", confesaba el presentador, que ha dado la enhorabuena a la pareja.