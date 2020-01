Glòria Serra revela en 'El hormiguero' cómo se grabó su vídeo viral de la vaca

Una de las voces más conocidas de Atresmedia visitaba este martes el plató de 'El Hormiguero'. Glòria Serra se sentaba con Pablo Motos para presentar el reportaje que este viernes se emitirá en 'Equipo de investigación'. Además, está de celebración ya que el programa cumple nueve años en antena. La presentadora se mostraba agradecida por la calurosa bienvenida del público. "Qué maravilla", comentaba al empezar la entrevista.

Una de las primeras revelaciones de Glòria Serra tenía que ver con su particular tono de voz. Y no es casualidad ya que, según confesaba, era intencionado. "Estuve mucho tiempo grabando dos tonos distintos y me decían que había darle más intensidad", explicaba. De esta manera, el programa eligió ese tono tan característico de la presentadora que lleva acompañando a 'Equipo de investigación' durante once temporadas en La Sexta.

Y no podía faltar otra anécdota, la del vídeo viral en el que detiene el paso de una vaca con solo un gesto. "Tú tienes un poder sobrenatural sobre las vacas. A Glòria la vaca le hace caso", comentaba Pablo Motos con asombro. La invitada explicaba a ella también le sorprendía la gran repercusión de este vídeo. "Me salió así, francamente. Lo más chocante es que la vaca me hiciera caso", afirmaba ante el presentador, que la ha comparado con "Tarzán y los elefantes". La presentadora confesaba que, aunque lo ha vuelto a intentar, no le funcionado nunca más.

Durante las grabaciones, Serra comentaba que han tenido "muy poco incidentes graves", aunque sí desvela que ha existido "alguna agresión a un compañero operador de cámara". El presentador, sorprendido, se interesaba por esta confesión y Glòria Serra explicaba que se trató de "un narco drogado que les dio un par de toques, sangraron y hubo que poner denuncias". La presentadora destacaba la labor de todo el equipo del programa porque "ha habido momentos de tensión". Pero su equipo no era el arma secreta de Serra. Algo que no muchos sabían era que, como develaba Motos, la presentadora siempre usa tacones en el trabajo. "Me gusta llevar tacón. Y cuando me quitan el tacón, pierdo actitud", confesaba.