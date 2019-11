La nueva vida de lujo de Guti y su familia en Almería a gastos pagados por el jeque

José María Gutiérrez 'Guti' ya tiene empleo. Si hace unas semanas contábamos que el exjugador del Real Madrid estaba sin equipo este año tras acabar su periplo en la cantera blanca con una gran temporada en el Juvenil, ahora ya tiene nuevos pupilos. Esta semana, el de Torrejón de Ardoz ha firmado su contrato con el Almería, club de la Segunda División española, con una presentación por todo en la que el entrenador y su familia fueron recibidos como estrellas.

Guti llegó a su presentación con su esposa, la modelo Romina Belluscio, y su hijo pequeño Enzo. Todo estaba preparado para complacerle, con una camiseta con su mítico número 14 y una expectación mediática nunca vist antes en la ciudad andaluza. Por su parte, Romina estaba impresionante con un vestido negro sin mangas y corte midi ceñido con unos suaves volantes -un homenaje a esta tierra que ahora les acoge- combinados con salones nude. El pequeño Enzo lucía ya la elástica del nuevo club de su padre.

El aterrizaje de Guti a Almería supone un sueño cumplido para el dueño del club, el jeque árabe Turki Al-Sheikh, asesor de la familia real saudí -la que parecer estar realmente detrás de toda la operación- que compró el equipo el pasado verano, rescatándolo de una grave crisis económica. Su llegada supuso una inyección de dinero imprescindible para su supervivencia y, además, la posibilidad de hacer nuevos fichajes para revitalizar el equipo. Y Guti ha sido el mejor ejemplo.

Pero llevar al entrenador a Almería no ha sido fácil para Turki, pues prácticamente le ha desplegado una alfombra roja con un salario de nada menos que un millón al año, según el diario 'Sport', el más alto de los entrenadores de Segunda. Y no solo eso. Guti tendrá todas las comodidades que desee en su estancia en Andalucía. Ya solo para su llegada dispuso de un avión privado y coche esperando en la puerta del aeropuerto.

Una fortuna sin necesidad de jeques

Ahora Guti tiene que demostrar que su elevado fichaje está justificado y hacer con el Almería la mejor temporada posible. No tiene difícil meterse en los 'play off', al menos, por el ascenso a Primera, porque actualmente el equipo va segundo en la clasificación. No obstante, tendrá que mantener todo el año ese nivel. Un ascenso sería un logro que pondría al madrileño en el disparadero para fichar por un club más grande. Se esperaba, de hecho, que ocupara este año el banquillo del Real Madrid, pero la vuelta de Zidane le cerró la puerta cuando Solari fue destituido.

Guti se instala en Almería con un salario millonario y todas las facilidades. Un lugar donde bien podrá practicar una de sus mayores aficiones, el golf, pues esta región y la vecina Murcia disponen de varios campos de primer nivel. La incógnita es si Romina seguirá trabajando en 'Espejo Público', programa al que se incorporó el pasado septiembre como colaboradora.

Este trabajo le permite al entrenador aumentar el ingente patrimonio del que ya goza. Pues el exfutbolista ha sabido gestionar con acierto los emolumentos que ganó durante sus años en activo y ha puesto en marcha varios negocios que le dan buenos réditos. José tiene una sociedad patrimonial llamada JAZ 14 SL de alquiler de bienes inmobiliarios a cuenta propia la cual posee varios locales y pisos en las mejores zonas de la capital, como Serrano, Alcalá u Ortega y Gasset.

Esta empresa tuvo el pasado año unos ingresos de 524.344 euros, cerca de un 10% más que en 2017, con un beneficio neto de 130.518 euros. Su patrimonio neto es de 11,5 millones. Además, tiene varias propiedades en Ibiza, su lugar favorito para pasar las vacaciones. De este modo, el salario que ganará ahora en Almería servirá para agrandar esa fortuna que le permite vivir cómodamente sin necesidad de trabajar, aunque su sueño es dirigir y ama su profesión.

¿Qué pasa con sus otros dos hijos?

Este traslado de Guti y su familia a Almería vuelve a separarle de los dos hijos que tuvo con Arantxa de Benito, su primera esposa y madre de Zaira y Aitor. Durante su etapa en Turquía ya estuvo lejos de ellos y ahora la historia vuelve a repetirse, aunque está mucho más cerca. Si bien la relación con ellos no sería la mejor, según la madre.

Arantxa estuvo hace unas semanas en el 'Deluxe' contando que Guti se había desentendido de sus hijos, sobre todo de Zaira, que ya es mayor de edad y con la que parece que no tiene muy buena relación. Con Aitor sí se lleva bien y suele pasar tiempo con él, pero la empresaria se quejaba de que no estaba pendiente de su día a día y sus problemas como dos adolescentes que son. Además, existe una guerra abierta entre ella y Romina, lo que no facilitaría el acercamiento entre padre e hijos.

Zaira y Aitor se han quedado de nuevo en Madrid con su madre, donde ambos tienen ya su vida. El exfutbolista no se ha pronunciado sobre esta polémica y vive centrado en su trabajo y la familia que ha formado con Belluscio y el pequeño Enzo.