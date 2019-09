El negocio millonario de Guti que le permite estar sin equipo esta temporada

Este pasado sábado, Arantxa de Benito sorprendía con una entrevista en el 'Deluxe' arremetiendo contra su exmarido y padre de sus dos hijos, José María Gutiérrez, Guti, por "no ejercer como padre" con Zaira y Aitor, los niños nacidos de su extinto matrimonio. Unas declaraciones sorprendentes, pues siempre había reinado la armonía entre ambos en todos estos años divorciados. Y no solo eso, Arantxa también desvelaba su mala relación con la nueva mujer de su ex, la argentina Romina Belluscio, a la que culpa indirectamente del distanciamiento de Guti con sus hijos, sobre todo con Zaira, con la que tendría muchas diferencias.

Esta inesperada entrevista surge a raíz de un comentario de la argentina en 'Espejo Público', donde ha regresado como colaboradora después de que Guti haya terminado su aventura como entrenador en Turquía. "No sé el tiempo que estaremos en Madrid, pero nuestro hogar es donde estemos los tres", dijo Romina, provocando la ira de Arantxa, que sentía que esas palabras suponían una discriminación hacía sus hijos. Así, se sentó en el programa de Telecinco para contar todos los 'feos' que, en su opinión, su ex y Romina les han hecho a Zaira y Aitor.

Estas desavenencias familiares han vuelto a poner en la palestra a Guti, uno de los futbolistas que ha pasado a la historia del Real Madrid al formar parte de la generación de Raúl, Fernando Hierro e Iker Casillas. Precisamente, Guti regresó al que fuera su club hace unos años como entrenador de las categorías inferiores, despuntando en el Juvenil A, con el que fue campeón de liga en su división y campeón nacional. Una serie de triunfos que hizo que su nombre sonara para ocupar el banquillo del primer equipo, pero finalmente Florentino se decantó por Lopetegui cuando se marchó Zidane. Así, Guti dejó la 'casa blanca' cuando acabó la temporada buscando nuevas experiencias.

Volvió a recalar en Turquia, en el Besiktas, donde estuvo jugando cuando dejó el Real Madrid como profesional. Allí logró ser primer entrenador, pero parece ser que unos problemas de pagos hicieron que lo dejara a final de la pasada temporada y haya recalado de nuevo en Madrid. Sin equipo a la vista, por el momento, el Torrejón de Ardoz pasa sus días dedicándose a su familia -a Romina y su hijo en común Enzo- a disfrutar de aficiones como el golf y a comentar la actualidad de su exequipo en Twitter. Porque a Guti no le hace falta trabajar para obtener importantes ingresos.

Además del dinero que ha amasado en sus años como futbolista con un palmares de lujo -cinco ligas, tres Copas de Europa, cuatro Supercopas de España, dos Intercontinentales y una Supercopa de Europa- tiene un importante negocio y numerosas propiedades inmobiliarias que le permiten vivir con total comodidad sin necesidad de trabajar.

Un ingente patrimonio

Guti es propietario de dos inmuebles en Madrid. Por un lado, un impresionante chalet en la urbanización La Finca de 1.000 metros cuadrados y un adosado más modesto de 250 metros cuadrados en Las Rozas. Pero, en realidad, cuenta con bastantes más propiedades, que están a nombre de su empresa patrimonial, JAZ 14 SL.

El nombre está conformado por su dorsal en el campo, las iniciales de su propio nombre y las de sus hijos con el número 14. Esta empresa fue constituida en el año 2000 y está domiciliada en la céntrica calle Princesa. Su cometido es el alquiler de bienes inmobiliarios a cuenta propia, un negocio que ha resultado ser más que próspero para el mediapunta. Bajo esta empresa agrupa varios locales y pisos en las mejores zonas de Madrid (en la calle Serrano, Alcalá u Ortega y Gasset-, los cuales le dejan una buena rentabilidad, tal y como reflejan sus cuentas.

JAZ 14 tuvo el pasado año unos ingresos de 524.344 euros, cerca de un 10% más que en 2017, con un beneficio neto de 130.518 euros, también una ligera subida respecto al ejercicio anterior que cerró con 124.000 euros. Además, cuenta con un patrimonio neto de casi 11,5 millones de euros. La empresa, además de la compraventa y el alquiler de solares, fincas rústicas, pisos en inmuebles en general, también asesora a deportistas y ejerce labores de representación e incluso explota patentes y marcas, según consta en el Registro Mercantil, por lo que esa diversificación de su actividad le está dando pingües beneficios. Eso sí, a cierre del pasado año tenía una deuda con entidades financieras por diferentes créditos que ascendía a 1,5 millones, con una amortización mensual y semestral.

Arantxa de Benito llegó a ser administradora de esta sociedad, pero en 2003 dimitió tras su divorcio, por lo que ahora es Guti el administrador, con su padre, José María Gutiérrez Burón, como apoderado. Romina no consta con ningún cargo en la firma. Pero mientras este negocio va viento en popa, el otro que tenía ha bajado la persiana. En 2009 el exfutbolista puso en marcha Púa Producciones, dedicada a las artes gráficas, pero hoy por hoy está extinguida en el Registro Mercantil.

Además de esto, posee una villa en Ibiza la cual lleva un tiempo intentando vender. En 2011, compró una vivienda de lujo en su sitio favorito de vacaciones ubicada en la urbanización Can Rimbau que constaba de 2.000 metros cuadrados de parcela y 500 metros de casa, con dos plantas por la que pagó tres millones de euros. En 2017 la puso en venta por 2,8 millones y parece que por el momento no ha encontrado comprador. Si bien en Ibiza JAZ 14 también cuenta con propiedades, en concreto con dos apartamentos, por lo que Guti sigue teniendo un pedacito de su isla favorita, al que está sacando un gran partido.