¿Ha dejado Victoria Federica a Gonzalo Caballero y sale ahora con un joven DJ?

La vida de Victoria Federica Marichalar Borbón podría haber dado un giro en las últimas semanas del que no habríamos tenido constancia hasta ahora. Porque si pensábamos que estaba pasando uno de sus peores momentos tras la grave cogida de su 'amigo especial' Gonzalo Caballero el pasado 12 de octubre en Las Ventas, puede que la preocupación no sea tan grande porque la vinculación con el diestro no sería tal. Esta es la última teoría que ha salido a la palestra.

Porque supuestamente, la hija de la Infanta Elena ya no mantendría esa estrecha relación con el diestro de 27 años, sino que tendría una nueva ilusión. Según apuntó este domingo el programa de Telecinco 'Socialité', a través de un confidente, la joven de 19 años habría dejado su relación con Gonzalo y estaría conociendo a un joven DJ madrileño. Concretamente, a uno de los más famosos de las noches en la capital, el residente del Teatro Barceló y otras exclusivas discotecas de la capital, Jorge Bárcenas, apodado DJ Barce.

Según el programa, Victoria y Gonzalo llevan ya un tiempo distanciados y, de hecho, la joven no habría presenciado la cogida del torero el Día de la Hispanidad en Las Ventas. El hecho de que no haya pruebas gráficas de su presencia en la plaza es una señala de que podría haber estado en otro lugar. 'Socialité' apunta que se encontraba en los jardines de Zarzuela visitando a su abuela, doña Sofía. Además, no fue de las primeras en acudir al hospital San Francisco de Asís tras el suceso, sino que fue el domingo únicamente.

El confidente que habla para el programa cuenta que el pasado viernes 18 de octubre, Victoria estuvo en el Teatro Barceló celebrando el cumpleaños de la influencer María Pombo y estuvo toda la noche en la cabina con el DJ. Una vez acabó la fiesta, se habrían marchado juntos. Evidentemente, esto no está confirmado ni hay imágenes.

Victoria habría conocido a Jorge Bárcenas en la pasada edición del festival de Marbella 'Starlite', donde pasó varias noches este verano y el joven DJ estuvo pinchando también. Así, se habrían unido y ahora estarían conociéndose. De hecho, Bárcenas también ha llegado a pinchar en la famosa terraza de Las Ventas que se pone durante la Feria de San Isidro a la que Victoria también ha acudido. Mientras, la nieta de los reyes sigue la recuperación de Caballero de cerca, quien sigue siendo alguien importante en su vida y al que le une una gran amistad desde hace años.