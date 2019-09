¿Habrá más bajas? El repleto calendario de Plácido Domingo que queda en duda

Plácido Domingo se ha despedido de Nueva York. Para siempre. El tenor español ha cancelado la actuación que tenía en la la Metropolitan Opera de la ciudad de los rascacielos este miércoles, en la que iba a ser su reaparición en Estados Unidos tras las numerosas acusaciones de artistas y cantantes de abuso sexual. Y no solo eso, ha anunciado que no volverá a este mítico templo de la música, donde ha protagonizado más de 600 funciones desde 1968.

Según el comunicado enviado por el tenor a los medios, todo se debe al clima que estas confesiones reveladas por la agencia Associated Press han dejado en el entorno de la ópera, pues, aunque él asegura que no son ciertas, no quiere "distraer el trabajo" de sus compañeros en el elenco de la obra 'Mcbeth' que iba a interpretar. No obstante, versiones alternativas apuntan a que habría sido la propia ópera de Nueva York la que le habría sugerido que declinase de actuar allí.

Así, de nuevo estos testimonios vuelven a tener consecuencias en la carrera de Domingo, pues el pasado verano ya le cancelaron en San Francisco, Dallas y Filadelfia. Y ahora es Nueva York, uno de los escenarios más importantes, el que le habría dado la espalda. El hecho de que la mayoría de mujeres que lo acusan sean norteamericanas y que esos supuestos abusos sucedieran en sus muchos años como director de la ópera de Los Ángeles están pesando mucho en Estados Unidos, donde el 'Me too' está presente ya en todos los ámbitos del arte.

En Europa, por ahora, se sigue defendiendo la figura del tenor y ninguno de sus proyectos en el Viejo Continente se ha caído. Así, su agenda permanece repleta hasta el próximo año, con numerosas actuaciones en los mejores lugares. Eso sí, la mayoría en 'casa'. Pero queda por ver si por el camino no se cae alguna más, pues ahora todo queda en entredicho.

Tras la cancelación de Nueva York, Plácido no tiene actuaciones a la vista hasta mediados de octubre. El día 13 cantará en Zurich, el 17, en Moscú, y los días 25, 28 y también el 1 de noviembre, en Viena. En noviembre también estará en Hamburgo y nada más arrancar diciembre, regresará a España.

Será el Palacio de las Artes de Valencia el que acoja al tenor en cuatro fechas, los días 2, 5, 8 y 11. Cuando saltó el escándalo, esta institución mantuvo su programación haciendo alusión a la presunción de inocencia, por lo que nada hace presagiar que cancele tan importantes espectáculos que lleva mucho tiempo aguardando. El año acabará con actuaciones en La Scala de Milán, en Colonia y Cracovia.

Todos estos espectáculos, al ser en territorio europeo, no parecen correr riesgos, pero de cara a 2020 hay otras que sí podrían caerse. Porque el próximo año está programado su regreso a Los Ángeles, donde muchos de esos episodios habrían sucedido. En este escenario tiene multitud de actuaciones: dos en frebrero (22 y 27) y cuatro en marzo (1,5,8 y 14). También en el mismo mes cantará en Orange, el día 25, por lo que es en febrero cuando más dudas hay en el calendario a tenor de todo la polvareda levantada en Estados Unidos.

El resto de 2020, por el momento, discurriría en Europa, con nueva parada en España, esta vez en el Teatro Real de Madrid con La Traviata en cinco días diferentes. Esos conciertos también están asegurados porque esta institución también ha dado la cara por él. Pero el resto del calendario, como hemos dicho, podría sufrir modificaciones, pues este caso ha provocado muchas dudas en torno a la figura de Plácido Domingo y las consecuencias ya se están viendo.