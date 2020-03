HBO suspende dos semanas el doblaje al español de sus estrenos por la pandemia

Pese a que se viera como uno de los pocos sectores que podrían salir beneficiados de la cuarentena, la industria del entretenimiento sigue sufriendo contratiempos de todo tipo a la hora de poder emitir sus novedades a través de streaming. El jueves fue Netflix quien anunció que bajaría la velocidad de reproducción para no colapsar las redes; este viernes ha sido HBO España la que ha enviado un mail a sus clientes informando que no podrá doblar sus series durante al menos dos semanas.

Justo cuando se acaban de estrenar dos de las grandes apuestas de HBO para este periodo, como son la tercera temporada de 'Westworld' y la primera de 'La conjunta contra América', la plataforma no va a poder seguir ofreciendo los nuevos capítulos doblados casi de forma simultánea a su estreno en Estados Unidos. Lo mismo sucede con 'Legacies', una de las producciones más vistas (dirigida al público juvenil), a la que solo le quedaba un episodio para terminar su segunda temporada. 'Devs', 'Legends of tomorrow'... todo lo que necesitaba doblaje por no haber sido estrenado se ve afectado.

Esa situación, según expone el comunicado, tardará de momento dos semanas. Hasta entonces, sí continuarán todos los estrenos previstos, aunque serán en versión original en inglés con subtítulos en castellano. Obviamente, la suspensión de la versión doblada solo se aplica a lo que no se ha estrenado aún, ya que todo el catálogo hasta ahora sí permite esa opción.

"Debido a las circunstancias actuales del COVID-19 en España, así como en el resto del mundo, HBO España ha parado las actividades de doblaje de sus series por al menos 2 semanas. Esto se debe a las medidas de seguridad y salud tomadas en el país", explica el comunicado que la plataforma ha enviado a sus clientes en España.

"Sentimos en gran medida los inconvenientes causados, porque sabemos que muchos de vosotros preferís disfrutar del contenido hablado en español. En este tiempo, seguiremos estrenando nuestro contenido en versión original con subtítulos en español (VOSE).Esperamos que sigáis encontrando entretenimiento en nuestra librería de series, películas y documentales en VOSE y os pedimos disculpas nuevamente por las limitaciones causadas por esta situación", termina la nota.

Estas dos decisiones de Netflix y HBO se suman a la cascada de consecuencias que el coronavirus está provocando en cancelaciones, recortes o suspensiones de series originales en Estados Unidos. Excepto las que ya habían grabado todos sus episodios antes de producirse la epidemia, el resto se ha afectado de un modo u otro.