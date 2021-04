Helen Lindes debuta como cantante en 'El Hormiguero': todas sus confesiones

Feliz por la familia que ha creado al lado de Rudy Fernández y sus dos hijos Alan y Aura, Helen Lindes acude a 'El Hormiguero' y deslumbra con un favorecedor vestido verde con aberturas asimétricas y detalles en negro. Conocida como una de las modelos más queridas de nuestro país, confiesa que está encantada con el cambio que ha dado la pasarela en los últimos años: "Hoy en día la gente apuesta por nostras, tenemos productos que niñas no van a comprar, moda real, me encanta que se hagan pasarelas para mujeres curvy".

Sobre la última vez que se subió a la pasarela con ropa de baño en Canarias, Helen explica cómo se puso a punto para estar perfecta, sin duda un gran esfuerzo en el que combinó la alimentación y el deporte: "Un mes antes me lo confirman, acababa de terminar el verano y con la paellita imagínate... en septiembre me puse a piñón, tengo entrenadora personal, salía a correr y con una dieta muy estricta. Es importante hacer esto bien, hice una dieta hiperproteica que está muy de moda y corté los hidratos de carbono".

Tras una cuarentena en la que ha aprovechado para escribir, el próximo 20 de mayo la modelo presenta su nuevo libro, un libro de cuentos infantiles bajo el título de 'El Caballo Valiente'. "Yo lo he pasado muy mal en clase, sigo luchando todos los días para romper esa timidez, he superado una fase muy importante este último año y le he puesto mucho cariño a esta historia que da el título, pero todos los cuentos son maravillosos" explica Helen sobre la historia principal de su cuento.

Descubriendo nuevas aficiones tras la pandemia, Helen explica que ahora está estudiando canto, un paso que le ha costado mucho dar: "Estoy aprendiendo canto, ha sido una idea loca que mi representante Marta y yo hemos tenido, siempre he puesto barreras y ahora he dicho, lo voy a tirar por la ventana. He cogido al mejor profesor que se puede tener y me tiene a piñón hasta que coloque bien la voz". Dejando de lado su timidez, la modelo incluso se lanzó a cantar junto a Pablo Motos.

Tan enamorada de su marido como el primer día que se conocieron, Helen explica cómo Rudy se fijó en ella a través de la portada de una revista: "Rudy se enamoró de mí porque vio una portada de una revista y dijo, tengo que conocer a esa chica, un amigo suyo me conocía y nos puso en contacto. He aprendido mucho de baloncesto desde entonces, no tenía ni idea de quién era, me informé a través de San Google".