Así es Anna, la hija influencer de Paz Padilla que ya trabaja como presentadora

Paz Padilla es uno de los personajes más queridos y populares de la pequeña pantalla, después de muchos años entreteniendo a los espectadores en numerosos espacios y programas. Ahora, es uno de los rostros principales de Telecinco, donde es una de las fijas de 'Sálvame' junto a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. Pero parece que a Paz le ha salido competencia...en su propia casa.

Porque la pasada semana su única hija, Anna, se estrenó como presentadora en Mediaset, concretamente en el programa 'Morning Glory' del canal MTMD. Se trata de un espacio dedicado a lo que se cuece en las redes sociales y donde los influencers son los grandes protagonistas. Y en sobre este aspecto, Anna sabe bastante. Porque la joven de 22 años es parte de este grupo de personajes célebres en Internet, pues cuenta con 378.000 seguidores en Instagram y más de 100.000 en YouTube.

Porque Anna, que es fruto del matrimonio de Paz con el catalán Albert Ferrer, se ha hecho un hueco en redes gracias a su propio trabajo. Lleva varios años con su canal de YouTube abierto, donde cuenta su día a día, sus viajes, sus preferencias de moda y belleza, etc. El año pasado, por ejemplo, narró su experiencia Erasmus en Inglaterra en este espacio. Así, ha conquistado a numerosos usuarios gracias a su naturalidad y espontaneidad.

Del mismo modo, también ha atraído a numerosas marcas, con las que trabaja en redes, como El Corte Inglés, Maybelline o Garnier. Pero la joven no se dedica únicamente a su faceta de influencer. Anna acaba de terminar la carrera de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, de hecho, se graduó hace unas semanas en un acto que también mostró en YouTube en el que estuvo acompañada de su madre y de su novio Iván.

Por eso estuvo este pasado invierno haciendo prácticas en el departamento financiero de Mediaset, una experiencia que fue muy enriquecedora para ella y que le ha permitido dar el salto a las cámaras. Estará en 'Morning Glory' durante este mes de septiembre, noticia que ha compartido muy ilusionada con sus seguidores. No obstante, y como suele ser habitual en redes sociales, no ha podido evitar las críticas, ya que algunos le han acusado de haber obtenido el puesto por 'enchufe' de su madre. Así, tuvo que salir al paso con una publicación en la que aseguraba que ella había conseguido ese trabajo por méritos propios y que no pensaba dejar de hacerlo porque a algunos les molestara. Un post que fue muy aplaudido por otras influencers y usuarios anónimos.

La mejor socia de Paz Padilla

Al ser hija única, Anna mantiene una relación muy estrecha con su madre. Son muy amigas y comparten numerosos momentos juntas, incluso viajes alrededor del mundo. Pero no solo en ese aspecto están unidas, porque la joven es también la mejor socia de Paz.

Como ya contamos en este medio, la presentadora gaditana tiene varios negocios de hostelería al margen de la televisión. Un hotelito en Girona, un chiringuito en la localidad de Zahara de los Atunes, donde la familia Padilla siempre pasa sus vacaciones, un bar en Villaviciosa de Odón y desde esta primavera una tienda moda y complementos en Zahara llamada 'No ni ná'. Y es este último proyecto el que ha emprendido junto a su hija.

Ambas han trabajado codo con codo para abrir esta tienda, el sueño de Anna, y lo han levantado literalmente de cero. Han adecentado el local donde se ubica 'No ni ná' juntas y, supuestamente, habrían llevado a cabo una inversión de 300.000 euros. Así, su tienda se ha convertido en parada obligatoria de los veraneantes de Zahara, pues en ella pueden encontrar desde ropa de estilo boho perfecta para la playa, bikinis y bañadores, complementos e incluso productos de decoración.

Ahora, con la nueva faceta de Anna como presentadora, madre e hija tienen aún más cosas en común. La influencer todavía no sabe a qué va a dedicarse y ha tomado esta oportunidad como un reto y una experiencia, aunque puede que si gusta a la audiencia acabe siendo fija de la plantilla de Mediaset, por lo que ya fantaseamos con un programa presentado por las dos Padilla.