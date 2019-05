El hijo de Vallejo-Nágera, el primer modelo con Síndrome de Down de Zara

Inditex apuesta cada vez más por la diversidad y la inclusión en sus marcas. Si a día de hoy existen tiendas de la cadena en las que trabajan personas con discapacidad, ahora también les ha incluido en sus catálogos de moda, de forma que todo el mundo pueda sentirse representado cuando abre la web de Zara, en este caso. Porque la firma emblema del grupo gallego tiene un modelo de excepción para la nueva colección de ropa de niños, el cual además no es ningún desconocido.

Se trata de Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera, jurado de Masterchef, que nació con Síndrome de Down. Un niño de 11 años al que sus padres y hermanos adoran y que ha llevado la alegría a la familia. Aunque se llama Patrick, al haber nacido el día de Reyes se le ha apodado con ese simpático nombre, el cual ahora está en todos los medios al haber hecho historia como el primer modelo de la marca con esta enfermedad.

La popular chef y 'socialité' está casada con el enólogo Pedro Aznar Escudero, con el que tiene tres hijos más además de Roscón: Chloé, Pedro y Diego. Este último, precisamente, el más pequeño de la familia, acompaña a Roscón en la sesión de fotos para la marca gallega. Juntos protagonizan unas divertidas y simpáticas instantáneas que han enamorado al público y son el orgullo de su popular madre.

De este modo, el pequeño Roscón rompe una barrera y da visibilidad a este colectivo, normalizando la enfermedad y dejando claro que con Síndrome de Down se puede hacer cualquier cosa. Samantha ha mostrado su orgullo en su Instagram, donde ha colgado las imágenes de sus hijos y ha agradecido al pequeño Diego querer tanto a su hermano. Numerosos de sus famosos amigos, como Eva González, Ona Carbonell, Sara Carbonero o Naty Abascal no han dudado en felicitar a Samantha y a Roscón en comentarios.

La popular chef se enteró de que su hijo tenía Síndrome de Down el día que nació, pues la enfermedad no fue detectada durante el embarazo. Aunque al principio fue duro para ella y la familia, ahora no lo cambiaría por nada, pues Roscón es la alegría de toda la familia y un niño lleno de valentía, fuerza y un gran carisma. De ahí que Zara haya decidido contar con él para su nueva colección, al igual que ha sucedido con su hermano.

Y es que los dos niños suelen posar juntos en las redes de su madre, formando una pareja de modelos irresistible, algo que ha llamado la atención del gigante textil y que ha servido para dar un paso más en su estrategia de inlcusión. Si ya hay modelos de diferentes razas, tallas y edades en la web de Zara, ahora también está Roscón, un niño que cada día demuestra que todo es posible.