Un año después de la muerte de Camilo Sesto, ‘Hormigas blancas’ le rendía "un sentido homenaje" a través de un documental en el que repasaba su vida profesional y personal. Publicado en 1978, 'Vivir así es morir de amor' es uno de los temas más importantes de la carrera del cantante. Incluso hoy en día, casi cuarenta años después, acumula dos millones de oyentes anuales en Spotify. Así presentaba este domingo Carlota Corredera al artista que habría cumplido 74 años este 16 de septiembre.

Lourdes Ornelas, madre del único hijo de Camilo Sesto, ofrecía una entrevista para el programa en la que, entre otras confesiones, aseguraba que el cantante le dedicó la canción 'Perdóname' tras sufrir un aborto. "La letra es muy bonita. Habla de eso, ‘perdóname por huir cuando más me necesitas’. Yo tenía 20 años, era muy joven, no era el momento ni el lugar", comentaba la mexicana. Ornelas aseguraba que se enteró de la muerte de Camilo Sesto por una llamada. Y su hijo se enteró a través de las redes sociales. "Fue horrible. Me dolió que se enterara por las redes", contaba a Carlota.

Otra de las invitadas al programa era Lydia Lozano. La periodista recalcaba que acudía "como periodista" y que, por ello, no iba a contar detalles íntimos de lo que vivió con el cantante por su amistad. La colaborada de ‘Sálvame’ recordaba cómo conoció a Camilo: "Le conocí en Marbella. Él tenía un apartamento o una casa allí. Terminábamos la noche en cualquier fiesta. Ahí empezó un muy buen rollo. Yo tenía un rollo estupendo con Camilo". La amistad entre Lydia y Camilo acabaría tras una indiscreción, como así contaba la periodista: "Cuando yo conté que Camilo tenía pelucas en el cuarto de baño, se enfadó muchísimo".

También visitaba el plató otra de las mujeres importantes de la vida del artista: Andrea Bronston. La que fuera su corista desvelaba que había mantenido una relación de pareja de diez años con el de Alcoy. "Camilo como pareja era difícil", aseguraba. Y de una expareja a otra. Lourdes Arnelas cargaba contra Lydia Lozano, a quien acusa de haber participado en "un engaño" a su hijo: "Nos pidieron 400.000 euros. Seguro que se reparten ese dinero". La periodista amenazaba con demandar a la madre de ‘Camilín’: "Yo no voy a hablar de la herencia, yo lo hablaré delante de un juez".