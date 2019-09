Hugo Castejón, el 'villano' de 'GH VIP', es expulsado y la casa estalla de alegría

Se acabó el sufrimiento para todos los concursantes de la casa de 'GH VIP'. Hugo Castejón ha sido el segundo expulsado de esta edición y eso que parecía que el momento no iba a llegar nunca. Lo cierto es que él solo se puso en la palestra, con sus reproches continuos a sus compañeros y con todas las discusiones que ha tenido desde que entró en Guadalix de la Sierra, se ha expuesto y ha conseguido pasar del amor al odio. La semana pasada se salvaba el martes de la nominación al ser el menos votado pero la gala del Límite 48 horas que hubo hace dos días consiguió situar al exnovio de Marta Sánchez en un lugar bastante complejo.

No dejaba hablar, discutía, gritaba e interrumpía constantemente a sus compañeros y al presentador, lo que le hizo causar indignación en las redes sociales y por consiguiente, pidió, de alguna manera, su expulsión a gritos. Noemí Salazar y Hugo Castejón se jugaban su permanencia en la casa pero solo uno de ellos se podía quedar. Jorge Javier Vázquez decía bien alto que el expulsado era el también exnovio de Miriam Saavedra, algo que muchos deseaban pero que pocos esperaban.

"He hecho lo que he podido, no ha salido bien y me vuelvo a casa con la tranquilidad de que no he fallado a mis principios y que he durado dos semanas que han sido magnificas" decía el concursante expulsado mientras que Noemí Salazar daba las gracias a todos sus fans, seguidores y familiares por ayudarla a seguir cumpliendo su sueño. De esta manera, se ha cumplido un deseo que casi todos los participantes de este 'GH VIP'. Mila Ximénez, la mayor enemiga de Castejón era la primera en ser conocedora de la decisión del público.

"Creo que el tema de la polémica continuada por una chorrada no te ha beneficiado. Eres un tío con muchos recursos" fue la reflexión que Mila Ximénez hizo en el confesionario cuando se reencontró con Hugo Castejón una vez que este ya sabía que era el expulsado de esta semana.

Jorge Javier Vázquez fue muy sincero con él y en su llegada al plató no dudó en decirle que su sentencia de muerte la había firmado el martes de esta semana durante el directo, al no dejar hablar a nadie y gritar continuamente a sus compañeros. Hugo Castejón confirmaba las palabras del presentador diciendo que: "Yo también me fui con esa sensación amarga pero es complicado que la gente diga cosas de ti y quedarte callado". Además, el presentador le recriminaba al expulsado haber seguido la táctica de Miriam Saavedra y Carlos Lozano y ya sabemos que cuando un participante de un 'reality' sigue la estrategia de otro anterior, el público le castiga porque quiere ver naturalidad.