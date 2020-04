Hugo rompe su relación con Ivana en 'Supervivientes': "Me duele mucho"

A dos días de la unificación de ‘Supervivientes 2020’, los concursantes vivían este martes una dura prueba de recompensa de la que Hugo e Ivana salían victoriosos. Precisamente, la pareja ha sido protagonista esta semana después de las discusiones de la semana pasada, en especial a partir de la prueba que los dos disputaron el pasado jueves. Ivana vencía al uruguayo y se ganaba un bocadillo, una victoria que sentaba nada bien a Hugo. El concursante, enfadado, se alejaba de su novia y se negaba a hablar con ella. Este desencuentro suponía ‘la gota que colma el vaso’ de su relación.

Carlos Sobera anunciaba en directo “la ruptura de Hugana”, como así se conoce a la pareja. En las imágenes que mostraba el programa se podía ver a los dos concursantes manteniendo una profunda conversación en la que, sin decirlo, se decían adiós. “Me duele mucho todo esto”, afirmaba Hugo ante la atenta mirada de Ivana. “Nos vemos… No sé”, contestaba la argentina, dejando ver que lo suyo había concluido. Hugo e Ivana se volverán a ver las caras este jueves en la final de la prueba de recompensa celebrada este martes.

La noticia no sorprendía a los colaboradores del programa, que, desde Madrid, comentaban las imágenes. Antonio David aseguraba que la ruptura de Hugo e Ivana “era la crónica de una muerte anunciada". Tampoco tardaban en criticar la actitud de los supervivientes. "No me gusta la actitud de Hugo, no está siendo honesto con ella", comentaba Nagore Robles. Incluso Adara, ex del uruguayo, confesaba a Sobera que sentía “pena” por la situación de Hugo. “Que quede claro que es porque me da pena”, puntualizaba la ganadora de ‘GH VIP 7’.

De vuelta en la isla, Ivana se rompía y mostraba una cara poco conocida para el gran público. Conocida por ser fuerte y de semblante serio, la argentina se hundía y confesaba a Rocío Flores que la ruptura con Hugo estaba siendo dolorosa. “Te juro que puedo tener diez mil defectos, pero cuando digo ‘te quiero’ o ‘te amo’ es de verdad”, aseguraba en un mar de lágrimas. Pero no todo eran malas noticias. Hugo era el elegido por la audiencia este martes para ser salvado de la expulsión del próximo jueves, que la disputarán José Antonio Avilés, Jorge y Barranco.

Otra pareja desavenida es la formada por José Antonio Avilés y Rocío Flores. Los dos volvieron a vivir un rifirrafe por los turnos de pesca. "A mí no me hables así, a mí me hablas bien", comentaba la nieta de Rocío Jurado al periodista. Yiya y Elena veían la escena desde la playa con mucho interés, una imagen que resultaba cómica para el presentador. "Ahora está indignada la florero", afirmaba Yiya. Con esta nueva discusión, por si había dudas, los dos concursantes dejaban claro que su relación de amistad estaba acabada.