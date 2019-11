Hugo y su tambor deslumbran en Got Talent:"De las actuaciones más bestias"

Una de las actuaciones más esperadas de la primera semifinal de la quinta edición de Got Talent era la de Hugo Molina y no ha defraudado. Convertido en un fenómeno viral en las redes sociales tras su participación en la fase anterior, su actuación se emitía pasada la medianoche de este lunes, la única que no ha sido en directo. "No podía ser en directo porque es muy tarde. Ha sido grabada hace unas horas para que Hugo pudiera irse a dormir", aclaraba Santi Millán.

Acompañado por la Agrupación Musical Ciudad de Móstoles, Hugo ha tocado el tambor con mucha precisión, calcando el ritmo marcado por la banda que le escoltaba. Demostrando una habilidad insólita para un niño de dos años, ha ejecutado su actuación a la perfección, dejando boquiabiertos a los allí presentes. Como no podía ser de otra forma, el jurado se ha puesto de pie para ovacionar al pequeño al finalizar su número.

Cuando ha vuelto la emisión en directo, su padre, en representación del pequeño, aparecía sobre el escenario para recibir las valoraciones de los cuatro jueces. Santi Millán se adelantaba y calificaba la actuación como "impresionante". Dani Martínez ha sido el primero de los componentes del jurado en dar su opinión. "La primera vez que te vi te dije que te habías pasado 'Got Talent'. Eres un crack. Ha sido espectacular", afirmaba el cómico y presentador. A continuación, llegaba el turno de Edurne. "Es una de las actuaciones más bestias que hemos visto nunca. Creo que es el único niño de dos años que puede tocar el tambor así", respondía.

Los elogios para Hugo han continuado, esta vez de la mano de Paz Padilla, quien ha destacado el apoyo incondicional del padre del menor. "Es lo más bonito que hay", concluía. Ya en el turno de Risto Mejide, el presentador ha enfatizado "el don" que el niño tiene. "Tu hijo tiene un don que le ha dado la naturaleza y tú una responsabilidad. De ti depende que, además de ser tan talentoso, acabe siendo un ser humano feliz", ha comentado dirigiéndose al padre.

Finalmente, uno a uno, el jurado se ha puesto de pie para pedir el llamado 'pase de oro' para Hugo. La primera en hacerlo ha sido Paz Padilla, a la que luego se han sumado Dani Marínez, Edurne y el propio Risto Mejide. "Lo de Hugo no lo había visto nunca y tengo la sensación de que nunca lo volveremos a ver", afirmaba. Así, el concursante más pequeño del programa se hacía con el botón de oro y se convertía en el primer finalista de 'Got Talent'.