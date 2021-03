Ibai no puede con Aznar: es la segunda entrevista más vista de 'Lo de Évole'

Ibai Llanos ha sido el último invitado de 'Lo de Évole'. El streamer sentó frente al televisor a 2,3 millones de espectadores, firmando la segunda entrevista del periodista de La Sexta más vista, superado solo por ahora por el expresidente del Gobierno José María Aznar. Entre sus confesiones relató la crisis económica que llegó a su casa en el 2008, cuando su padre "algún día dejó de comer" y cómo empezó ganando 1.000 euros cuando le fichan y se tiene que mudar a Barcelona a los 120.000 dólares que ingresa a día de hoy cada mes solo de los 40.000 suscriptores que le siguen.

Évole empezó el programa entrevistando al padre del famoso streamer. "Ya no me llaman por mi nombre sino como el padre de Ibai", bromeaba tras confesar que no sabe el dinero que tiene su hijo en el banco y que a día de hoy "su salón es más grande que mi piso de 70 metros de Bilbao". Hasta su casa fue el periodista de La Sexta, "antes fue del jugador Eto'o", y allí hablaron de Andorra, de su miedo escénico cuando empezó a trabajar, de que le gustaría montar una panadería en un pueblo pequeño de Euskadi si lo pudiera dejar todo teniendo un buen colchón económico, o de que ha rechazado publicidades de bancos o casas de apuestas.

Ibai se levanta para la entrevista a las diez de la mañana porque "tengo un buen horario desde hace tiempo porque hago directos hasta las doce de la noche y no es muy rentable levantarme a las siete de la mañana si tengo que tener energía tan tarde". Vive de alquiler junto a sus compañeros de proyecto: "Éramos los mejores amigos, la banda del patio". Al mes pagan "unos 15.000 euros".

Con 25 años vive con sus amigos y compañeros de trabajo de 23, 32 y 36, "el abuelo". "Yo soy streamer, una persona que hace directos en una plataforma". Intenta explicar que cada día "haces directos como si fuer aun programa de televisión el contenido que te apetezca y se puede hablar de cualquier cosa". Tanto que un día lo hizo de una carrera de canicas.