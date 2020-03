Imanol Arias vende su mansión en Cádiz para afrontar su cita con la Justicia

Puede que Imanol Arias (o su abogado) presintiese que las cosas no iban a ir bien este 2020, porque vendió su mansión de Cádiz justo 23 días antes de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese 27 años de prisión para el popular actor español por presunto fraude fiscal de 2,8 millones. Se trata de un chalet de casi 500 metros cuadrados y 2.200 de parcela con unas vistas inigualables y situado en la urbanización Atlanterra, en Zahara de los Atunes, en Cádiz. Arias adquirió la casa, valorada en 1,8 millones según la tasación bancaria, en el año 2001 a través de la sociedad Unaine S.L. El dinero obtenido de la venta le servirá, a buen seguro, para afrontar el caso Nummaria, que afecta a un total de 31 personas, entre las que además del actor se encuentra Ana Duato, su marido o el productor Miguel Bernardeau, por intentar ocultar a Hacienda parte de las rentas obtenidas principalmente por su participación en la serie que emite TVE desde 2001.

Vista de la Urbanización Atlanterra, donde ha vendido su mansión Arias / Turismo Cádiz

La mansión de Imanol Arias e Irene Meritxell -su segunda esposa- fue inscrita en el registro en 2001, pero la hipoteca no se formalizó en escritura hasta el 16 de noviembre de 2017, casualmente unos días antes de la boda secreta de la pareja. El chalet siempre ha sido un refugio en sus horas bajas por la privacidad que ofrece la zona.

En esta vivienda se ha reunido varias veces con José Antonio Choclán, el abogado que alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con Hacienda en nombre de Cristiano Ronaldo para que el futbolista no acabase en la cárcel. Desde la primavera de 2019 es el abogado de Imanol Arias, que ahora atraviesa la situación jurídica más delicada de su vida. Y es que, a falta de un pacto, la Fiscalía ha tirado por elevación: pide cuatro años de cárcel por cada delito fiscal y considera que los acusados defraudaron durante siete años. Las cuentas de la Fiscalía son 27 años para Arias y 32 para Ana Duato, su compañera de reparto en la famosa serie de TVE 'Cuéntame'.

Imanol Arias se ha comprometido en público a devolver todo el dinero y, tras la venta de su mansión en Cádiz, lo tiene bastante fácil. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, de 66 folios, la cuota defraudada por el actor en concepto de IRPF entre los ejercicios de 2009 a 2015 fue de 2,7 millones, de los que hasta la fecha ha devuelto 2,3, y su casa en Zahara de los Atunes está valorada en 1,8 millones. A no ser que, con las prisas por obtener liquidez, haya conseguido una cifra más baja.

Prohibición de vender sobre algunas de sus casas

Podría pensarse que, antes de desprenderse de la casa vacacional que constituye su bien más preciado, el actor tendría otras opciones, como vender los apartamentos de 50 metros que tiene en el centro de Madrid, en el Barrio de Maravillas, o sacar a la venta la casa familiar de la calle Ramonet, en pleno Arturo Soria, muy cerca de la vivienda de la exalcaldesa Manuela Carmena. O también las plazas de garaje que posee entre Gran Vía y Callao. Pero, desde mayo de 2016, la mayoría de estas propiedades -que figuran a nombre de su sociedad española: 11 T' ai Creaciones S.L.- tienen una anotación del juzgado que impide vender, enajenar o gravar las mismas.

Por ello, la mansión de Atlanterra era la mejor opción, aunque también la más dolorosa. La urbanización en la que se ubica-situada en una montaña entre Zahara de los Atunes y Tarifa- saltó a la prensa en 2015, cuando se supo que Manuela Carmena veraneaba en este refugio "de ricos". Ahí están también las casas de Paloma San Basilio o la de los herederos de Johann Bolkow. Zahara de los Atunes es una población ajena a los campos de polo y golf y los puertos deportivos de localidades vecinas como Sotogrande. No es lugar de 'yates', pero sí de tablas de surf y chiringuitos, lo que lo convierte en un refugio perfecto.

Vista aérea de la casa de Imanol Arias en Cádiz. / Google Maps

Este magnífico chalet con vistas al océano era uno de los pocos bienes de Arias que no estaba embargado por el juzgado. La otra opción era su mencionada vivienda unifamiliar de Arturo Soria, que tampoco tiene prohibición alguna de venta por parte de la Justicia, pero nunca llegó a contemplar esta posibilidad.

Por su parte, el actor mantiene su voluntad de enmendarse en sus contadas declaraciones públicas desde que saltó el 'caso Nummaria'. "Voy a solucionarlo. Me he comprometido a pagar. El público me conoce y sabe quién soy. La gente me ha dado mucho y tengo una enorme deuda con ellos. Soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades. He vendido todo para empezar de cero. Vivo como una pluma", dijo en declaraciones a 'El País' en 2018. Dos años después, ha vendido la casa de Cádiz. Y aún le quedan inmuebles de largo para vivir "ligero como una pluma".