La “importante noticia” que afecta a los concursantes de ‘Supervivientes’

La reunificación de los dos equipos de concursantes en ‘Supervivientes’ han revolucionado la convivencia en Honduras. Nada más empezar el programa de este domingo, Jordi González conectaba en directo con Cristian, el último expulsado del ‘reality’ de Telecinco, que aún permanece en el país centroamericano debido a las restricciones de la pandemia mundial de coronavirus. "Estoy contento de estar ya en contacto con mi gente", comentaba el ya exconcursante, que así tranquilizaba a sus familiares en España sobre su situación.

Ya en plató, el presentador anunciaba “una noticia importante” que afectaría a los concursantes. Tras unos momentos de tensión, Jordi revelaba que “Los Mortales’ descubrirán que existen ‘Los Desvalidos’; y lo harán viéndose las caras. Será este mismo martes”. Así, se producirá el esperado reencuentro entre los concursantes expulsados hasta el momento y los que aún permanecen en la isla principal, quienes “sabrán que no están solos y que quedan seis compañeros más con los que competir en la gran final, para la que aún queda bastante”.

Mira también Fani acusa a Jorge de intentar engañar a la organización de ‘Supervivientes’

Otro tema muy comentado en plató era el bajón de azúcar que sufría Fani tras salir del mar después de una jornada de pesca. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ afirmaba sentirse débil y “con ganas de vomitar”. Elena, Barranco y Ferre ayudaban a Fani y le tumbaban en el suelo con los pies en alto. “No sé por qué me está pasando esto”, comentaba la superviviente. Ante la gravedad del altercado, el médico del programa tenía que intervenir para controlar el estado de salud de Fani, que, finalmente, mejoraba. “Estoy mejor, pero ayer estuve muy mal”, explicaba la concursante al presentador.

Además de este incidente, la convivencia en Honduras continúa tensa gracias a desencuentros como el protagonizado por Ferre y Barranco. El primero no acaba de entender que su, hasta ahora, amigo le haya nominado. “Me sentí muy decepcionado. Tenía un ‘feeling’ con el muy especial. Para mi fue una puñalada. No me lo esperaba de él”, afirmaba en directo. Aunque mantienen una relación cordial, el superviviente explicaba que “no es la misma relación. Si a mí me hace daño algo, tengo un trato cordial con él, pero no ya como antes”.

Barranco también aportaba su versión de los hechos. Justificaba la nominación a su amigo porque “había más personas delante de él a las que no quiero nominar”. Además, Barranco respondía que “no es una estrategia”. “Yo no he jugado a hacer ninguna estrategia en este concurso. Era una situación complicada, pero estrategia, ninguna”, puntualizaba. Sin embargo, la relación entre los dos concursantes se ha enfriado, lo que sembraba un ambiente de tensión entre sus compañeros.