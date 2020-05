El impresionante cambio físico de José Antonio Avilés en ‘Supervivientes’

Los concursantes de ‘Supervivientes’ vivían este domingo un Día de la Madre muy especial. En una gala llena de sorpresas, los conflictos entre los concursantes volvían a aflorar. Si el pasado jueves era Ivana la que acusaba a Elena de interferir en su ya rota relación con Hugo, este fin de semana la madre de Adara se defendía de las acusaciones de Ivana. “Haz tu show con otra persona, conmigo no”, recriminaba Elena a la argentina, que continuaba con la discusión. “Lo que te gusta es dar por culo, por eso estás todo el día tirando comentario sobre mí”, respondía Ivana.

Este enfrentamiento se reproducía en plató de la mano de Violeta y de Adara. La primera de ellas aseguraba que "Elena es una provocadora". Este comentario molestaba a Adara, que cargaba contra Violeta: "¿Por qué siempre estás tan amargada? Siempre tienes cara de culo". El enfrentamiento de Elena con Ivana continuaba durante la emisión en directo del programa. Jordi González les pedía, junto a Hugo, que aclararan esta situación y, lejos de hacer las paces, volvían a levantar la voz para lanzar acusaciones. "Yo no sabía que ellos estaban tan mal ni que había sucedido todo eso", comentaba Elena, que pedía perdón a su compañera por haber opinado sobre su relación.

"Me lo creo, pero tengo que esperar a que no vuelva a hacer otro comentario para creérmelo del todo", contestaba Ivana. Aún así, Hugo recriminaba la actitud de Elena: “Tú hablaste una cosa importante muy equivocadamente”. Ivana se sumaba a las críticas a Elena: “Hablas por detrás porque eres falsa”. De esta forma, la tregua entre Elena y Hugo no llegaba a buen puerto. Con la convivencia muy tensa, los concursantes se volvían a reunir con sus compañeros y se producía un nuevo desencuentro. Ana María se enfrentaba a Hugo porque él aseguraba que su exsuegra hacía las tareas de la isla porque él se lo decía. La esposa de Ortega Cano explotaba: “Me obligan a más, parece que hago poco, me siento a veces inútil”.

La relación entre Hugo e Ivana, a pesar de que acabó el pasado jueves, continuaba con un nuevo encuentro entre los dos. "Si quieres encontrar a una persona que sea perfecta, no la vas a encontrar”, le aseguraba Ivana, que explicaba que no entendía su actitud. Ivana criticaba el cambio de opinión de Hugo: "No me vuelvas a decir el sábado que estás enamorado de mí y a los dos días me dejas". La concursante argentina no se quedaba ahí, daba un paso atrás y recapacitaba sobre la ruptura: "Si tú me dices de volver, vamos a volver". "No se puede forzar a una persona a que esté contigo", comentaba Adara desde el plató sobre Ivana.

Al margen de los conflictos de la isla, Jordi González conectaba en directo con José Antonio Avilés, último expulsado del concurso. A pesar de que ha sido protagonista por sus peleas con casi todos sus compañeros, Avilés aseguraba quedarse “con lo bueno” de la experiencia. "Me he mostrado como soy, con errores que se pueden subsanar con 23 años", contestaba el periodista a los comentarios de Elena, que le acusaba de ser “manipulador”. El evidente cambio físico que ha experimentado Avilés tras dos meses de concurso se ha plasmado en cifras exactas de la mano del presentador. Jordi desvelaba el peso que Avilés había perdido: “Has perdido 23,2 kilos”. El concursante se mostraba feliz por este impresionante cambio físico.