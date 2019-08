Se incendia el avión de la cantante Pink con toda su banda a bordo del aparato

La cantante estadounidense Pink se ha llevado un gran susto, aunque no lo ha sufrido en sus propias carnes. Porque el avión privado en el que viaja para desplazarse por Europa, donde está de gira en diferentes países, se incendió en pleno vuelo y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia cuando llegaba a Dinamarca.

En concreto, el jet privado, en el que no viajaba la artista pero sí su equipo, salió de Oslo (Noruega) este martes, donde habían dado un concierto con destino a Dinamarca, que era la siguiente parada del tour. Pero cuando aterrizaban se incendió, lo que obligó a tener que hacer un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de la ciudad de Aarhus para evitar males mayores.

Así, la nave contratada por Pink, un Cessna 560XL, tuvo que hacer esta maniobra que por suerte salió bien, según la promotora del concierto. En concreto, en esta aeronave viajaban su agente y otros miembros de su banda, de nacionalidades estadounidense, australiana y británica, según informó la Policía de la Península de Jutlandia, donde ocurrió el accidente.

Afortunadamente, los bomberos apagaron rápidamente las llamas y los pasajeros abandonaron el avión sin problemas, el cual fue apartado de las pistas inmediatamente para no interferir en el tráfico aéreo de Aarhus. No se sabe aún qué ha podido ocurrir para que se incendiara el aparato, por lo que se ha abierto una investigación. En cualquier caso, el suceso no ha implicado la cancelación del show de Pink en la ciudad de Horsens, donde tocará esta noche.