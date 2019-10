Inés Arrimadas y Xavier Cima, el flechazo que derribó sus diferencias políticas

Ana Rosa Quintana no se pudo contener. A pesar de que un embarazo es una noticia que siempre gusta dar a los futuros padres, la presentadora anunció este martes en directo que Inés Arrimadas va a ser mamá. "Lo siento Inés, tenía que decirlo", se disculpó la 'reina de las mañanas' televisivas, que se apuntaba un tanto de nuevo y daba una de las noticias del año político.

La 'número dos' de Ciudadanos y una de las personas de mayor confianza de Albert Rivera está esperando su primer hijo, algo que conocemos justo unos días antes de las elecciones generales del 10-N, en las que repite como cabeza de lista de su partido por Barcelona. Así, el 'baby boom' sigue en el partido naranja, después de que Begoña Villacís diese a luz unos días antes de las municipales de mayo y de los rumores sobre un posible embarazo de Malú, pareja del líder de la formación.

Para Arrimadas, de 38 años, este bebé es una noticia muy esperada y de hecho se ha especulado con su embarazo durante mucho tiempo. Pero llega ahora cuando su actividad política ha bajado un poco la intensidad tras su traslado a Madrid. Este martes, en un acto con mujeres autónomas de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la política ha confirmado su embarazo tras la primicia de Ana Rosa y ha señalado que se encuentra bien, pero que aún "es un poco pronto". "Es cierto y estoy muy feliz, me ha costado mucho. Yo supongo que no afectara a la campaña, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. En cualquier caso, estoy muy feliz y muy contenta, creo que se me nota en la cara", ha admitido a los medios.

Arrimadas fue la ganadora de las elecciones catalanas en 2017, aunque las formaciones independentistas acabaron uniéndose para formar gobierno. Así, pasó a ser la líder de la oposición, convirtiéndose en el azote de Quim Torra, una posición que le hizo ganar enteros y que Rivera la fichara para el Congreso de los Diputados, de modo que para las elecciones del pasado 28 de abril, la abogada se mudó a Madrid.

Con Inés vino el que es su marido desde el verano de 2016, Xavier Cima, un hombre al que conoció en los pasillos del parlamento catalán, pero en una posición radicalmente diferente a la suya. Este hombre de 41 años, que ahora trabaja en la consultora Kreab y precisamente está de viaje de trabajo en Estados Unidos en estos momentos, dejó aparcada su carrera política cuando su relación con Inés se afianzó y ella empezó a ganar fuerza en su partido.

La ideología de ambos es radicalmente distinta, pues mientras Ciudadanos es un partido constitucionalista que abandera la unidad de España, Cima pertenecía a Convergència, formación independentista con la que entró como concejal en 2007 en el Ayuntamiento de Ripoll y en 2013, en el Parlamento autonómico. Ahí se produjo el flechazo con Arrimadas, el cual logró derribar todas las barreras políticas que les separaban.

Un hombre que dejó la política

En 2015, Cima ya no se presentó a las elecciones catalanas, apartándose así de la política dejar todo el protagonismo a su pareja. De hecho, la deriva independentista de su partido, que se unió a 'Junts pel Sí', le decepcionó y prefirió regresar a la actividad empresarial, la cual dejó por su aventura política.

Un año después, Inés y Xavier se casaban en Jerez de la Frontera, donde la política nació y se crió hasta que se marchó a estudiar Derecho a Sevilla, y de ahí a trabajar a Barcelona, tierra de la que se enamoró y acabo sintiendo como suya. Su enlace supuso la demostración de que el amor es más fuerte que las diferencias políticas y también de que hay hombres que saben sacrificar su carrera por la de su esposa sin problemas.

Desde entonces, el protagonismo político de Arrimadas ha ido 'in crescendo' y ahora es una de las voces principales del tablero actual. Es uno de los pesos pesados de Ciudadanos y está muy bien valorada por sus propios rivales, ya que es una mujer valiente, preparada y luchadora, algo que ha demostrado en su etapa en Cataluña, incluso poniendo en peligro su vida -va con escolta siempre- y recibiendo insultos y vejaciones por la parte independentista.

La mudanza a Madrid ha sido el momento perfecto para tener por fin el bebé que ambos deseaban desde que se casaron. En la capital disfrutan de una vida más tranquila e Inés no está tan expuesta como en Barcelona. No obstante, la próxima legislatura -si es que la hay- puede ser crucial para ella, ya que las encuestas dan la mayoría a Pedro Sánchez que se podría aliar con Ciudadanos o Unidos Podemos para formar gobierno. Si se decantara por la opción naranja, Arrimadas tendría una posición de peso a buen seguro, pero de momento eso son hipótesis.

La jerezana no se ha manifestado acerca de su estado, aunque desde Ciudadanos no desmienten la noticia avanzada por Ana Rosa, por lo que es más que probable que el bebé esté en camino. Un pequeño fruto de una relación que sabe diferenciar muy bien la política de la vida personal.