La nueva vida de la Infanta Cristina: cumple 54 reconciliada con su familia

Este jueves 13 de junio la Infanta Cristina cumple 54 años, una cifra que llega en uno de los mejores momentos de su vida tras los dolorosos tiempos del 'caso Noós'. No obstante, su felicidad no es completa: su marido, Iñaki Urdangarin, sigue cumpliendo condena en la cárcel de Brieva por el caso que sentó a la propia Infanta en el banquillo y que provocó que perdiera su título de duquesa de Palma y su sitio en la Familia Real. Buena parte de aquello ya está solucionado.

La Infanta Cristina ha logrado volver a recuperar su sitio entre los Borbón, al menos en lo que respecta a sus padres, el Rey Juan Carlos y la Reina Sofía. Ambos le apoyaron en los duros momentos que vivió entre juicio y juicio y ante el torrente de críticas, si bien tuvieron que hacerlo 'en la sombra' por el bien de la Monarquía. No obstante, cuando fue absuelta todo cambió.

Mira también Así es Pepe Fanjul, el magnate del azúcar amigo íntimo del jubilado Juan Carlos I

Una vez que la Justicia exculpó a la Infanta de la comisión de delitos fiscales como cooperadora de su marido, su imagen se fue rehabilitando en la Familia Real. El proceso tuvo su culminación el pasado mes de noviembre, cuando la Infanta y sus hijos formaron parte de la fotografía de toda la familia que se tomó con motivo del 80º aniversario de la Reina Sofía. Ese día, el 2 de noviembre, Cristina volvió a ocupar su sitio junto a sus padres y hermanos, al igual que sus cuatro hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene.

La Familia Real durante el pasado cumpleaños de la Reina Sofía

Este gesto fue considerado como la redención pública de la Infanta, lo que le ha permitido moverse con más tranquilidad por España. Sigue residiendo en Ginebra, donde trabaja en la Fundación La Caixa, pero antes, cuando visitaba España, siempre lo hacía de incógnito. En los últimos meses, ha podido sentirse 'más libre' y hacer planes con su hermana Elena, como ir de compras o al teatro con sus respectivas hijas.

Igualmente, la pasada Navidad estuvo en Zarzuela con toda la familia, antes de irse con la familia de Urdangarin, que ha sido su refugio en su peor época. Así, en estos meses sus visitas han sido más asiduas y es muy posible que pase este jueves también en España con su madre y su hermana, aunque con el rey Juan Carlos la relación también es muy buena, como siempre lo ha sido, a pesar de que no se mostrara el público.

En cuanto a sus hijos, ellos siempre han sido ajenos a la situación de sus padres. Sus abuelos y tíos les han tratado con cariño, pasando con ellos los veranos en Palma y visitándoles en Ginebra cuando cumplían años. Así, por ejemplo Irene y Victoria Federica son uña y carne y la benjamina de los Urdangarin-Borbón viaja algunas veces a Madrid sola para estar con ella y su abuela la Reina Sofía.

Y es que los hijos de la Infanta ya son mayores y empiezan a hacer su vida fuera del nido. De hecho, ahora mismo con ella solo viven dos, Miguel e Irene, los más pequeños. Juan estudia en una universidad en Inglaterra, mientras que Pablo intenta seguir los pasos de su padre en el balonmano y juega en el TSV Hannover-Burgdorf, de la ciudad de Hannover, donde ahora reside. Hasta allí, de hecho, se desplazaron los reyes eméritos hace unas semanas para verle disputar un importante partido junto a la Infanta Elena. Esas imágenes, de los abuelos apoyando a su nieto y de la Infanta con sus padres, reflejaron que todo ha vuelto a la normalidad para ellos.

¿Un cumpleaños con Iñaki?

De cara a este aniversario, se baraja la posibilidad de que la Infanta lo pase en España, sobre todo porque es el primero que celebra con su esposo en la cárcel. Por ello, se especula con que acuda a visitarlo a la prisión de Brieva este jueves. Fuentes penitenciarias señalan a este medio que no tienen constancia de que la Infanta vaya a ir, si bien aseguran que sus familiares le visitan asiduamente, por lo que no sería raro que fuera en una fecha tan especial. Si bien los funcionarios no suelen tener constancia de antemano para proteger la privacidad de Cristina, incluso les cambian de turno para que no se filtre nada.

En caso de que vaya a ver a Urdangarin a prisión, el resto del día lo pasará en Madrid con su madre y su hermana. No será igual con su hermano, el Rey Felipe, y la Reina Letizia, pues ambos tienen la agenda plagada de actos este jueves, tanto juntos como por separado. Y es que con ellos las relaciones son más complejas que con el resto de la familia. Ellos son ahora mismo la cabeza de la monarquía y se deben mantener alejados de cualquier tipo de polémica, como sigue despertando el 'caso Noós'.

Por ello, no es previsible que se reúnan en caso de que finalmente la Infanta pase su cumpleaños aquí. Porque tampoco es descartable que esté en Ginebra, ya que a sus hijos aún les quedan unas semanas de colegio. Sea como sea, en pocas semanas sí vendrá para pasar parte de sus vacaciones con la Familia Real, este año puede que yendo con sus hijos a Marivent, pues estos años anteriores han ido solos. La Infanta alcanza así los 54 años con las aguas más calmadas y la vista puesta en un futuro con su marido fuera de prisión, para lo que cada vez falta menos, ya que en diciembre podría obtener el tercer grado y pernoctar fuera.