Los 12 años de la Infanta Sofía: así es la hija más desconocida de los Reyes 

Este lunes la Casa Real está de celebración. Todavía con la resaca de las elecciones generales, en Zarzuela este 29 de abril es cuando realmente toca festejar, pues hoy cumple 12 años la más pequeña de la familia, la Infanta Sofía. Si bien esta celebración tendrá un sabor agridulce, ya que no estará presente su madre, la Reina Letizia, que está de viaje de cooperación en Mozambique, a donde llegó anoche.

No obstante, eso no impedirá que Sofía pase un día especial, eso sí una vez que terminen sus clases en el Colegio Santa María de los Rosales, donde lleva estudiando desde pequeña, al igual que su hermana la Princesa Leonor. Aunque Sofía no heredará el trono en un futuro, sus padres nunca han querido que tenga una educación diferente a la de su hermana ni una forma de vida. Las han educado a las dos por igual para evitar diferencias entre ellas. Eso sí, hoy en día conocemos más detalles sobre cómo es la Princesa de Asturias por su condición.

Pero, ¿cómo es Sofía? El pasado Domingo de Resurrección, vimos, al igual que sucedió con su hermana, cómo ha crecido en este último año y cómo ya va desarrollando su propia personalidad estilística, pues deslumbró junto a Leonor con un 'outfit' perfecto para una jovencita de su edad. Las dos hermanas ya comienzan a tener gustos distintos al vestir y en el caso de Sofía sus preferencias van más hacia la comodidad en los 'outfits' y la sencillez, mientras que Leonor apostaría un poco más por las tendencias, dentro de que ambas tienen un estilo clásico y elegante.

En cuanto a su forma de ser, dentro de lo poco que se sabe de las dos hijas de los Reyes por propio deseo de sus padres, Sofía ya dejó entrever en el vídeo que difundió la Casa Real el año pasado con motivo del 50º cumpleaños del Rey, que es menos tímida que su hermana y mucho más locuaz, al menos cuando graba una cámara. La pequeña es más espontánea y risueña, mientras que Leonor se muestra más seria. Esto no ha impedido que ambas se compenetren a las mil maravillas y sean las mejores amigas y confidentes, pues se llevan apenas un año y medio de diferencia.

Amante del fútbol y la música

Sofía está cursando actualmente el último curso de primaria, sexto, con lo que está a punto de concluir su primera etapa escolar, en la que además de las asignaturas comunes al resto de niños ha tenido refuerzo en otras áreas como miembro de la familia real que es. Al igual que Leonor, ha estudiado desde muy pequeña inglés y francés y también se ha iniciado en el chino. Igualmente, también se instruye en Historia de España, algo fundamental para su cargo.

Tanto ella como la Princesa de Asturias practican ballet y otros deportes como badmintón y voleibol. Pero, a diferencia de sus primos Borbón, no son muy aficionadas ni a la vela ni al esquí. Además, Sofía es una verdadera apasionada del fútbol, afición que le ha inculcado su padre. Ya pudimos verle junto a su hermana cuando la Selección Española ganó el Mundial en 2010 totalmente entusiasmada con la visita de los futbolistas a Zarzuela con el preciado trofeo. Además, ha acompañado varias veces al Rey a algún partido en el Bernabéu o en el antiguo Vicente Calderón.

La Reina Letizia, por su parte, ha transmitido a sus hijas su pasión por la música, que va desde la clásica a la 'indie'. Así, en numerosas ocasiones la hemos visto disfrutar con ellas de funciones de ballet u ópera. Las pequeñas también se han iniciado en la práctica musical con el violín. Primero fue Leonor y ahora Sofía se ha sumado, según ha publicado en exclusiva la periodista Carmen Enríquez en 'La Razón'. Una afición que puede venir de las veces que las pequeñas han disfrutado de conciertos del violinista libanés Ara Malikian.

La Infanta también es aficionada a la lectura y al cine, algo que también suele hacer la familia muy a menudo. Eso sí, siempre en versión original. Así, Sofía va dejando atrás la niñez con una formación muy completa que no le impide disfrutar como cualquier niña de su edad de fenómenos como el de OT. Según se ha sabido, tanto ella como Leonor son grandes fans de Alfred, el representante de España en Eurovisión el año pasado. De hecho, el catalán les invitó a uno de sus conciertos, pero por motivos de seguridad no acudieron.

La joven Infanta afronta ahora una nueva etapa en la que su hermana irá adquiriendo cada vez más visibilidad para ir preparándose de cara al futuro, mientras ella también tendrá que ir asumiendo más funciones como Infanta de España que es. Este nuevo periodo, lo vivirán tan unidas como han estado hasta ahora y, en el caso de Sofía, con su característica sonrisa en la cara.