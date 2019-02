Influencers en pie de guerra: responden a las críticas por su presencia en los Goya

Los influencers cada vez están más presentes en cualquier aspecto de la sociedad. No hay evento o acontecimiento que se pierdan y su profesión sigue abarcando cada día nuevos sectores ante la inmensa audiencia a la que estas figuras puede llegar. De ahí que sean el mejor reclamo para casi cualquier cosa. Y los Premios Goya, que se celebraron el pasado sábado, no iban a ser menos. Por eso, a Sevilla se desplazaron los rostros nacionales más famosos en redes para disfrutar de la gala y, a la vez, mostrársela a sus seguidores.

Marta Lozano, Teresa Andrés, Paula Ordovás, Marta Carriedo, María Fernández Rubíes, Pelayo Díaz, Manuel Ordovás, María Pombo, Carla Hinojosa y, por supuesto, Dulceida, fueron los influencers que se dejaron ver por el Pabellón de Congresos sevillano. Desfilaron por la alfombra roja como si de estrellas se tratase y se vistieron para la ocasión. Y, todo ello, contado en directo en sus redes.

Una experiencia que no está al alcance de cualquiera y que despertó los recelos de muchos, que no entendían que hacían estos chicos en la gran noche del cine español. Por ello, las redes se llenaron de críticas cuya diana principal fue, como siempre, Dulceida. El hecho de ser nuestra influencer más importante también tiene sus hándicaps, ya que esa mayor exposición conlleva a veces mayores críticas.

¿Qué coño pinta Dulceida en los Goya? Patético. — мoикєуу (@daan1ko) 2 de febrero de 2019

No entiendo por qué personas como Dulceida están invitadas a los Goya. Explicaría los motivos de este comentario pero no quiero ofender a nadie #Goya2019 — BLAIR (@thepxpcxrn) 2 de febrero de 2019

Me cuentas lo que pinta la Dulceida en los Goya? — (ಠ3ಠ) LO QUE ERE ERE ERE💃 (@DishonourOnUCow) 2 de febrero de 2019

Dulceida en los goya perdona? — Moda Ohlala (@moda__ohlala) 2 de febrero de 2019

Cuando veo a "influencer" como #dulceida en los goyas me pregunto:

¿Que pinta ella ahí?

¿Quien invita a estas personas?

¿Y que clase de entrevista sobre la gala se le puede hacer?

Con la de gente relacionada en el cine que no pueden ir,pero ellos sí.

QUE VERGÜENZA.#goyas2019 — Joseph (@Joshandrock) 2 de febrero de 2019

manda cojones q esté la dulceida y la maria pombo y to ese circo en los goya haciendo literalmente nada y estemos to los estudiantes de comunicacion audiovisual matando por una acreditación de prensa xd — 𝖑𝖔𝖚𝖜𝖜𝖎 (@louwellwar) 3 de febrero de 2019

En serio, lo de las influencer en los Goya no acabo de pillarlo...! Dulceida, Maria Pombo, Madamederosa?????!!!!

Son necesarias, es la noche del CINE #Goya2019 pic.twitter.com/sBZ7AAeZgs — Lourdes (@iLourd) 2 de febrero de 2019

Pintas lo mismo en mi vida que Dulceida en los Goya, es decir, nada. — мoикєуу (@daan1ko) 3 de febrero de 2019

Unas críticas que, evidentemente, llegaron a los oídos de los afectados, los cuales están más que acostumbrados a recibir este tipo de comentarios por cualquier movimiento que hacen. Si bien esta vez no los han ignorado y han levantado la voz para defenderse y justificar su presencia en los Goya. Sobre todo, Dulceida. La joven, que acudió el lunes al desfile en la pasarela 080 de Barcelona -que se celebra estos días- de su amigo Zé García -quien firmaba su vestido del sábado-, atendió a la prensa y señaló que lo pasó genial en los Goya y que "para nada" se sintió una intrusa.

"Llevo muchos años relacionándome con actores españoles. Para mí, eso es mi casa y me siento muy querida, (porque) conozco a todo el mundo, así que seguiré apoyándolos con lo que pueda como siempre he hecho desde hace diez años", recalcó la catalana. Por su parte, influencers como Marta Lozano señalaron que lo que hacían en la gala era apoyar el cine español, al igual que resaltó Paula Ordovás, quien matizó que, además, están mostrando lo que se cuece entre bambalinas y dando otro punto de vista de los Premios, algo que "no debería criticarse".

Por su parte, Marta Carriedo y Carla Hinojosa indicaron que gracias a su influencia en redes pueden hacer que el cine español y sus actores tenga mayor repercusión, de modo que consideran que su presencia es necesaria y buena para esta industria. Unas palabras que todos ellos han querido compartir en sus redes y resaltar para que nadie dude de que su presencia en los Goya era una parte más del espectáculo y que estaba totalmente justificada.