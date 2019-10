La dura confesión de Irene Junquera: "Tengo un tumor benigno en la cabeza"

Irene Junquera ha hecho balance de su paso por la casa de 'GH VIP', donde para muchos ha sido un muñeco en manos de Alba Carrillo y ha estado a sus pies. Incluso se ha insinuado que podría llegar a estar enamorada de la modelo, algo que nada más salir negó tajantemente. Porque la periodista tiene otro tipo de preocupaciones actualmente, pues ha confesado que tiene un tumor benigno en la cabeza.

Ha sido en una entrevista en la revista 'Lecturas' donde la ya exconcursante ha abierto su corazón y ha revelado la enfermedad que sufre. Además, ha destacado que no ha sido feliz en la casa de Guadalix de la Sierra, ya que era "una manera de vivir algo intensa". Sobre todo, le han sorprendido las especulaciones sobre su relación con Alba, "pues si fuera homosexual o bisexual no tendría problema en decirlo, pero soy heterosexual".

Mira también Antonio David: de pasar desapercibido a ser criticado fuera y dentro de la casa

No obstante, no se siente ofendida por las habladurías y afirma que le dan igual. Irene se define como una luchadora que ha pasado por duros trances en su vida siendo muy pequeña. En la entrevista revela que a los ocho años tuvo un accidente en un parque de atracciones y se lesionó la espalda. "Pasé dos años con un corsé, a los diez años, me operaron y estuve tres meses inmovilizada", confiesa Junquera.

En cuanto a su vida amorosa, sus relaciones más sonadas han sido con el piragüista Cristián Toro y con el actor Pablo Puyol, con los que afirma seguir teniendo buena relación. Ahora hay alguien especial en su vida, como reveló en la casa de 'GH VIP', pero no es nadie conocido.

También tiene palabras para Sara Carbonero, a la que conoce de la carrera de Periodismo en la Complutense. Las dos periodistas viven ahora una situación similar de salud e Irene ha querido mandarle unas palabras de ánimo, ya que ambas han compartido profesión en la prensa deportiva. "Es muy buena gente y espero que se ponga bien, que sea fuerte", comenta.