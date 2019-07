Isabel Pantoja es apartada del grupo en 'Supervivientes' por problemas de salud

Isabel Pantoja volvió a ser el jueves protagonista de la gala de 'Supervivientes', pero en esta ocasión por su ausencia. Jorge Javier Vázquez comenzó la gala anunciando a los espectadores y a la hija de la tonadillera, Chabelita, que estaba en plató, que la concursante había tenido que ser apartada del grupo por motivos de salud.

El presentador no doy más detalles al respecto y conectó telefónicamente con ella. Muy tranquila, Isabel explicó que había tenido que ser apartada para hacerse unas pruebas médicas y que ahora estaba a la espera de los resultados. Ya en la gala del martes dejó ver a la audiencia su agotamiento cuando se negó a hacer la prueba de recompensa porque "no podía más".

"Me encuentro muy bien, quiero tranquilizar a mi gente y a mi familia porque me encuentro muy bien, me estoy recuperando. Me sacaron de la isla para hacerme unas pruebas médicas y estoy a la espera de los resultados", aseguraba la cantante intentado despejar dudas sobre su salud. Incluso señaló que echa de menos a sus compañeros, a pesar de las continuas disputas.

"Echo de menos a mis compañeros y la convivencia con ellos, ya ha pasado lo peor y me daría mucha pena no poder volver", indicaba Isabel, recordando lo que le ocurrió a Violeta con el tema de su vesícula. Así, Jorge Javier le comunicaba en directo los resultados de las pruebas que le habían hecho.

Como transmitió el presentador, los valores de la tonadillera continúan altos y debe continuar bajo vigilancia médica otras 48 horas, por lo que no sería hasta la gala del domingo cuando Isabel podría regresar al grupo, en caso de que se le hayan restablecido esos valores. Ante estas palabras, Isabel rompía a llorar asegurando que le daría mucha pena tener que abandonar a las puertas de la final cuando nunca pensó en llegar tan lejos.

Si bien puede que tenga que hacerlo cuando se recupere. Porque esta semana ha salido nominada junto a Mónica Hoyos y Fabio, por lo que se la tendrá que jugar con dos de los rivales más fuertes que quedan en el 'reality', de donde ayer salieron Dakota y Chelo García-Cortés.