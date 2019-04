El bañador de flamenca de 55 euros de Isabel Pantoja que llevan las influencers

No han hecho falta más de cuatro días para que Isabel Pantoja se convierta en la protagonista absoluta de 'Supervivientes'. Aunque ya se presuponía que así sería, al ser el fichaje estrella de la edición, las primeras horas de concurso lo han confirmado, pues es la que más está dando de qué hablar al no callarse nada y discutir con todos los compañeros con los que no está de acuerdo. Además, sus bromas, comentarios y looks no hacen más que acaparar toda la atención de las cámaras y del público.

Y es que las prendas que la tonadillera está luciendo en Honduras no pasan desapercibidas, ya que son 100% flamencas a pesar de tratarse de bañadores y ropa de playa. Isabel quiere así reivindicar su profesión y sus raíces y trasladar su personaje sobre los escenarios a la famosa isla. Ya se pudo ver en la primera gala, cuando lució un bañador con una minifalda de volantes y se puso su flor en la cabeza.

Pero ahí no queda la cosa. Porque Isabel ha metido otro bañador flamenco en su maleta, y en este caso no es ella la única que lo luce. De hecho, se podría decir que es uno de los bañadores de moda entre las influencers que pueblan las redes sociales, ya que pertenece a una de las firmas que ha nacido en pleno 'boom' de estos canales y se vale de estas figuras públicas para dar a conocer sus productos.

Hablamos de la marca de baño y ahora de ropa deportiva también) Aqueappareal, la cual puso en marcha en 2014 la emprendedora Ana Quevedo,. A través de sus creaciones, la diseñadora expresa su actitud vitalista y positiva ante la vida. El bañador se ha convertido en su producto estrella, pues su peculiaridad es que les ha ha dotado de una cremallera en el pecho, un detalle que ha hecho que la prenda triunfe.

Ese y que ha sabido moverse muy bien las redes sociales para que su firma cope protagonismo cada vez que llega el verano. Influencers como Paula Ordovás, Andrea Benhamou, Rocío Camacho o Marta Pombo han caído rendidas a sus diseños y colaboran activamente con Aqueappareal. Si bien el bañador no ha llegado a la Pantoja de la misma forma.

Porque al igual que otras firmas, Aqueappareal se ha unido a un personaje conocido para crear una colección, y en este caso se trata de la sobrina de Isabel Pantoja, Anabel, que es un rostro habitual en la parrilla de Tecinco -es colaboradora de 'Sálvame'- y que tiene una amplia comunidad en redes sociales -casi 700.000 seguidores en Instagram-. Con ella lanzaron el pasado verano dos bañadores muy flamencos, de lunares con volantes en los tirantes. Y por supuesto su característica cremallera. Así, Isabel no ha dudado en llevarse uno a la isla y, de paso, hacer una maravillosa publicidad a su sobrina.

Pantoja se ha puesto en Honduras el modelo Canarias, con los lunares en rojo y la cremallera del mismo color sobre un fondo grisaceo. El otro de la colección es el llamado Sevilla, igual al anterior pero con los lunares en blanco y la cremallera en rojo. Ambos cuestan 54,95 euros, en línea con el resto de bañadores de la marca. Y las que lo quieran no deberían tardar en hacerse con uno, porque estos bañadores vuelan cada verano.