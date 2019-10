Isabel Pantoja, destrozada: "Prefiero irme yo antes de que se vaya mi madre"

Duros momentos para Isabel Pantoja. La tonadillera suma a la guerra abierta que mantiene con su hija, Isa P, la enfermedad de su madre, doña Ana, que la pasada semana tuvo que ser ingresada de urgencia tras sufrir un ictus en Cantora. Eso hizo que la cantante paralizase las grabaciones de 'Idol Kids', el nuevo programa de Telecinco en el que va a participar, y corriese a su lado.

Doña Ana, de 88 años, tiene ya una salud frágil y toda la familia está muy preocupada por ella. Especialmente su hija, que este miércoles protagoniza la mayoría de portadas de la prensa del corazón. En 'Semana' publican declaraciones suyas afirmando que prefiere irse ella antes que su madre. En las imágenes se puede ver a Isabel destrozada acudiendo al Hospital Puerto Real de Cádiz, donde doña Ana está internada. Además, recoge declaraciones de David Bustamante en exclusiva, quien asegura que con su novia, Yana Olina, ha aprendido a quererse como es. Igualmente, destaca los 23 años de Rocío Flores y la nueva y lujosa casa de Kiko Matamoros y su novia, Marta López.

'Diez Minutos' también recoge el mal momento que pasa la cantante por su madre. Repasa los últimos días en el hospital, donde no han faltado ni Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales, así como Anabel Pantoja. Si bien Isa P no ha acudido a ver a su abuela, con la que no mantiene relación desde hace años. Además, lleva una entrevista en exclusiva con Gustavo González y María Lapiedra, que esperan su primera hija en común, a la que llamarán Mía.

En 'Hola', la gran protagonista de la portada es la Reina Letizia, pues este mes de octubre tiene numerosos retos por delante como soberana y madre, ya que se producirá el debut de la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias, el 18 de octubre en Oviedo. Además, este sábado 12 de octubre se celebra el desfile por el Día de la Hispanidad, al que también irá con sus hijas. Igualmente, destaca el desconsuelo de Isabel Pantoja por la salud de su madre y el drama familiar de Meghan Markle y su demanda a los medios de comunicación.

En 'Lecturas' la exclusiva es para Dinio, que acaba de salir de 'GH VIP' y da una entrevista con su mujer, Milena, y posa con su bebé de cuatro meses, Dian. En ella confiesa que ha sufrido muy malos momentos por culpa de sus adicciones, pero su familia le ha "salvado la vida". Por ello, son imprescindibles para él y lo pasó mal en la casa al echarles de menos, sobre todo el bebé. Su mujer asegura que "es un padrazo" y que se ocupa de todo con su hijo. Además, el exmarido de Mónica Naranjo, Óscar Tarruella, rompe su silencio y asegura que ha sentido miedo con ella y que no va a callarse más ante sus ataques.

Por último, en 'Love' también llevan en portada a la Reina Letizia y destacan la estilizada figura de la soberana, quien impactó con un vestido rojo de Roberto Torretta en el aniversario del diario 'El Mundo'. También destaca la guerra de los Sussex contra la prensa británica y el buen momento de Bustamante.