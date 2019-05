Pantoja amaga con dejar 'Supervivientes' y desvela su "pacto" con Telecinco

Isabel Pantoja no puede más. La tonadillera estuvo anoche a punto de abandonar el concurso del que es la absoluta protagonista, 'Supervivientes', pues dice que la experiencia "le ha superado" y que mentalmente ya no puede dar más de sí. El programa 'Conexión Honduras', presentado por Jordi González, comenzó con su mal momento y giró en torno a ella hasta el final.

Nada más arrancar la gala, el presentador conectó con la Playa de los Abandonados, donde esta semana están Isabel y su grupo. La tonadillera tenía incluso preparado ya su saco para macharse, pues estaba segura de que iba a hacerlo. "Mi tiempo aquí ha terminado y deseo volver a mi casa. Lo siento por la audiencia, por mi familia... pero no puedo estar más así", confesaba Pantoja a Jordi ante la estupefacción del presentador y de todo el público.

Con el rostro totalmente compungido, la cantante explicaba que está cansada mental y físicamente y que no puede continuar. Ante esto, González pasó a recordarle las duras situaciones que ha vivido y que ha logrado superar con su fortaleza, pero ella admitió que, aunque ha sido "muy valiente" para muchas cosas, "para esta, no".

Isabel tenía muy clara su decisión. Tanto que incluso, sin querer, desveló el pacto que tendría con Telecinco para permanecer en el programa. "Se que me voy antes de que se cumpla lo que se había hablado, pero es que no puedo más", se le escapó a la tonadillera, dejando a la luz lo que podría ser un acuerdo para permanecer un tiempo determinado en Honduras antes de regresar sin penalización económica, del cual se ha hablado en varios medios en las últimas semanas.

Si bien Jordi se las arregló para convencerla de que se quedara al menos hasta el jueves, ya que es una de las nominadas y puede irse por deseo del público sin necesidad de abandonar. Al final, Isabel aceptó, pero dejó muy claro que desea ser la expulsada. De hecho, hizo un contraalegato, pues tanto ella como el resto de nominados -Albert, Carlos Lozano y Chelo García Cortés- tuvieron la oportunidad de defender su estancia en Honduras, pero ella hizo justo lo contrario.

"No me voy a ir porque he dado a Jordi mi palabra, pero la realidad es que no me quiero quedar", aseguró Pantoja, que espera fervientemente que sus fans le ayuden a salir este jueves. Por su parte, sus compañeros tienen claro que es ella la que debe ser expulsada, pues en los posicionamientos que hicieron con los nominados, ninguno se puso de su parte, ni tan siquiera Colate.