¿Denunciará o no a Joaquín? Andrea de 'La Isla de las tentaciones' lo aclara

Pese a que 'La Isla de las Tentaciones' ya ha terminado, cada día siguen saliendo nuevas polémicas relacionadas con el 'reality' o con algunos de sus participantes. Hace unos días se aseguraba que Andrea, una de las participantes en el programa, tenía previsto denunciar al jugador del Betis Joaquín por burlarse de ella.

Joaquin imitando a Andrea(Isla de las Tentaciones) me ha dado la vida JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/ArxfCAmuiP — Sele 💛 (@selemachin) February 8, 2020

El futbolista compartió un vídeo en el que aparecía vestido de mujer, con una corona y exagerando el estrabismo de la joven. La que fuera pareja de Ismael y también al parecer de su 'tentador' Óscar -lo habrían dejado ya- ha querido zanjar la polémica.

Lo ha hecho a través de dos stories en Instagram. En esta red social tiene más de 230.000 seguidores y ha asegurado en sendos vídeos lo siguiente: "Voy a dejar una cosa muy clara y zanjar el tema. Yo no voy a denunciar a nadie, no voy a denunciar a ningún futbolista que haya dicho los comentarios que quiera. Lo digo desde aquí, no voy a denunciar a nadie, tema zanjado", ha afirmado.