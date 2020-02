Andrea en La isla de las tentaciones: "Ismael me dijo que quería volver"

Seis meses después de la última hoguera de 'La isla de las tentaciones', Mónica Naranjo volvía a reunir a las diez parejas que ponían su amor a prueba en el programa. El primero en sentarse con la presentadora era Ismael, que rompió con su novia en la isla. Confesaba que, tras esta ruptura, empezó a ser feliz. "No era feliz con ella. Cuando rompí con Andrea me sentí mucho mejor", comentaba. Ismael lo tenía muy claro: "Decidí apartarla de mi vida".

Llegaba el turno de Andrea, expareja de Ismael. Volvía después de abandonar la isla de la mano de Óscar. "Me lo pasé muy bien en la isla. Estoy súper contenta de todo lo que he hecho", explicaba la exconcursante. E iba más allá: "Él me dijo que quería volver conmigo. Y yo le dije que no porque me gustaba Óscar". Quien también se sentaba junto a Andrea era precisamente Óscar, que volvía para dejar claro que lo suyo era amor de verdad. "Estoy enamorado de ella", confesaba ante Mónica Naranjo. Por su parte, Andrea también afirmaba estar enamorada de Óscar.

La siguiente en reencontrarse con Mónica era Susana, que decidía romper su relación con Gonzalo en la final de 'La isla de las tentaciones'. “Fuera no me hubiese atrevido a romper con él”, comentaba Susana, que reflexionaba sobre su paso por la isla. "Lo que le pasaba era que buscaba un motivo para romper con Gonzalo", se sinceraba. Hoy en día su relación ha cambiado. "Lo quiero como un amigo, pero no como una pareja", confesaba, a pesar de que no mantienen contacto. Ante un posible encuentro con su ex, Mónica le informaba que "Gonzalo no ha querido venir".

Quien también volvía para contar su situación actual era Fiama, que lo hacía sin Álex, con quien concluyó su aventura en la isla. "Los días fueron pasando, volvimos a discutir, a faltarnos el respeto… Llegó un punto en el que no pude más. Las dudas acabaron en que no, era un amor muy tóxico", confesaba. Además, afirmaba que está "muy bien soltera y entera" y añadía que "él a las dos semanas de dejarlo ya tenía novia". Por su parte, Álex explicaba que actualmente está "estupendamente". "Siento vergüenza de mí. No tenía que haber permitido que mi pareja durmiera con otra persona", comentaba. Además, se negaba a sentarse con su ex y protagonizaban una acalorada discusión. Mónica Naranjo se ponía seria: "No voy a permitir que os faltéis el respeto".

Otra de las parejas que acudían a la cita con Mónica Naranjo era la de José y Adelina, que se comprometían al final de su paso por el programa. "Hemos vivido unos meses duros, de muchos cambios", explicaba que José, que afirmaba haber superado todos los problemas que vivieron en la isla. Con la mirada puesta en su futura boda, la pareja se encuentra en medio de los preparativos. "Queremos que sea una boda tradicional, por la iglesia, cuanto antes", comentaba Adelina con una sonrisa en la boca. Y José iba más allá: "Yo quiero tener un hijo el año que viene".