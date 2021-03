Hugo y Lara sobreviven a 'La isla de las tentaciones': así fue el reencuentro

Hugo y Lara han sido los dos concursantes que más han sufrido de 'La isla de las tentaciones'. Ambos decidieron irse juntos porque su amor estaba por encima de cualquier tentación, pero hoy en el reencuentro nos hemos dado cuenta que el amor tan grande que ambos sienten ha vencido a las inseguridades y a los errores que ambos cometieron en el pasado.

Sandra Barneda le preguntaba a Hugo si le gustaba ver las imágenes de su paso por el concurso y este confesaba que: "Por un lado me gusta, pero por otro recuerdo lo mal que lo pasé. Yo entré a la isla para ponerme a prueba y para demostrarle que era la mujer de mi vida. Para mí la isla me sirvió para mucho".

HUGO PIDE MATRIMONIO A LARA Y ELLA DICE QUE SÍ💍 #LaIslaDeLasTentaciones13 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/5ubrmWX89Z — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 25, 2021

Lara por su parte ha asegurado que: "Yo fui quemada, yo creía que no íbamos a seguir bien. Yo necesitaba verle así, la relación no estaba yendo bien" pero después del concurso, Hugo ha asegurado que: "Maduré, tenemos nuestros enfados como todas las parejas y los hablamos, los celos los hemos mejorado muchísimo los dos" y lo más importante según Lara: "Aprendió a afrontar los problemas".

El momento más especial de la noche ha sido cuando Hugo se ha levantado y le ha dicho a su pareja: "Para mí eres la mujer de mi vida, estoy súper nervioso, ¿te quieres casar conmigo?", a lo que ella le ha respondido: "Sí". Además, le ha propuesto a Sandra Barneda ser la madrina, a lo que ella también ha aceptado.

Discusiones en el eencuentro entre Lucía, Fiama y Manuel

Lucía entraba radiante al reencuentro después de haber abandonado 'La isla de las tentaciones' sola por haber soportado las infidelidades de su pareja, Manuel. "Yo ahora soy una persona diferente y ahora mismo no saldría de mi boca que necesito cualquier hombre para ser feliz, lo que siento al verlo es mucha vergüenza" le confesaba la concursante a Sandra Barneda. "Nos hemos visto dos veces esporádicamente, una vez en Navidad y otra vez le vi parado en el semáforo, le hice un corte de mangas... pero bueno...", confiesa.

Manuel se fue con Fiama y han demostrado públicamente que, por el momento, siguen juntos... pero Lucía no se ha podido callar nada de lo que siente. Eso sí, antes de llegar a España, en ese avión de vuelta pasaron muchas cosas: "Hablamos en el avión, el me lloró mucho, me dijo muchas cosas, que me quería, se tiró nueve horas llorando, nos besamos en el avión" y luego, el concursante se quedó en Madrid con la tentadora.

Lucía, a Manuel: "Yo soy mejor que tú porque no estoy orgullosa de hacer daño" #LaIslaDeLasTentaciones13 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/MaHX80Lehb — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 25, 2021

Su expareja entraba en escena y su historia es completamente diferente a la que hemos escuchado de Lucía. Manuel ha asegurado que su exnovia quiso volver con él después del concurso, llamó a su madre para ir a su casa y oler su ropa... unas declaraciones que la concursante ha definido como 'barbaridades'.

En cuanto a su relación con Fiama, Manuel ha asegurado que: "Las cosas no funcionaron, tuvimos una relación amistosa durante un tiempo, yo estuve en Madrid en su casa, pero las cosas no funcionaron. Ahora somos amigos". La tentadora ha entrado en la sala y ha confesado que no sabía nada de los besos en el avión de la expareja, pero aún así no le importa porque lo considera 'entendible'.

Manuel y Lucía se han enzarzado en una brutal discusión porque el concursante no ha dejado a su expareja hablar y explicar todas las cosas, que según ella son mentira, La andaluza ha confesado que fue a casa de él para hablar con su familia, no para oler su ropa y en cuanto al avión, ha explicado que no se estuvo liando con él todo el viaje, sino que se besaron un par de veces.

Fiama le ha pedido disculpas a Lucía y ésta las ha aceptado porque ha visto por parte de la tentadora una sinceridad que no había sentido en el concurso. Manuel ha terminado acusando a su exnovia de haberle puesto los cuernos, es decir, le ha dado la vuelta a la tortilla y se ha olvidado que las cámaras han retratado perfectamente cómo se ha comportado con Lucía en el concurso.

Acuerdo entre Lola y Diego por su perro

Diego y Lola han sido claros protagonistas de 'La isla de las tentaciones'. Su historia ha revolucionado a todos los espectadores y aunque finalmente decidieron salir cada uno solo, acabaron bien porque el extronista de 'MyHyV' entendió lo que le había sucedido a la que fuera su pareja en el concurso. En el reencuentro se vio a un Diego que ha sido muy crítico no solo con su paso por el reality, sino también con el de su expareja. "Olvidar no la voy a olvidar nunca, ya no siento nada por ella, no quiero volver con ella. Me siento traicionado" decía el concursante en su conversación con Sandra Barneda, además añadía: "No volvería con Lola nunca".

El tenso reencuentro entre Lola y Diego 🔥 #LaIslaDeLasTentaciones13 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/YOfS9Kx58l — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 25, 2021

Con Carla no ha podido entablar una relación sentimental porque nada más salir del concurso ella se dio una segunda oportunidad con su exnovio y eso les impidió seguir conociéndose. De hecho, la tentadora le ha enviado un mensaje en forma de vídeo: "Diego me gustaría agradecerte lo a gusto que me hiciste sentir en la isla, estoy súper feliz de haberte conocido, sé que te voy a tener para siempre y espero que consigas todo lo que te propongas".

"Hemos acordado un par de meses con cada uno" confesaba Diego de cómo habían acordado la custodia de Horus, el perro con el que iniciaron la unidad familiar en el pasado. Un tema que preocupaba especialmente a toda la audiencia y en especial a Lola, que sufría más por él que por el que era su pareja.

Por su parte, Lola ha asegurado que: "Yo creo que he sido la única novia que le ha hecho daño en la vida y eso me duele mucho porque no me gusta hacer daño a la gente. Necesitaba volar, no fue la mejor manera de hacerlo, pero necesitaba esa locura en mi vida".

Claudia y Raúl rompen

Claudia y Raúl decidieron abandonar juntos 'La isla de las tentaciones', pero parece que una vez fuera del reality, la concursante se dio cuenta de que no podía estar lejos de Tony y además, ambos se dieron cuenta que su relación estaban muerta. "Él vino a Gran Canaria a vivir un tiempo, dos meses, después de que Raúl y yo rompiésemos, estuvimos dos semanas liándonos y me sentía como si le estuviese poniendo los cuernos a Raúl, no me sentía preparada. Hable con él y preferí mantener la amistad" ha confesado Claudia sobre lo que le sucedió con Tony.

Este tercero ha entrado en escena y la cara de los dos tortolitos ha cambiado por completo, pero más aún cuando le han escuchado oír: "Cuando acabó la isla yo tarde, ni una semana, en irme a Gran Canaria. Pasó lo que pasó porque los dos quisimos, ella siempre me dijo que tenía muchas ganas de que pasase" confesaba el tentador. Y es que Raúl le ha preguntado directamente si ya se le ha pasado el 'enamoramiento' con Claudia y él ha asegurado que: "No, no estoy enamorado". Parece ser que el tentador respetó la decisión de la concursante y quisieron, de mutuo acuerdo, romper su relación para respetar a la expareja.

Marina y Jesús, más separados que nunca

El miércoles veíamos cómo fue la hoguera final entre Marina y Jesús. El concursante no consiguió entender lo que le había ocurrido a su pareja en su paso por el programa, todas esas cosas de las que se dio cuenta en esa experiencia y el trasfondo de haberse enrollado con una persona que le había devuelto la ilusión en el amor y sobre todo, la libertad que le faltaba en su relación.

Hoy, hemos vivido el reencuentro entre ambos y lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos por la actitud que ambos han demostrado tener. Primero entraba Jesús, hablaba con Sandra Barneda mientras Marina escuchaba sus palabras desde un cuarto a solas.

Jesús ha contado que, después del reality, quedó con Marina en la puerta de su casa porque esta sentía la necesidad de pedirle disculpas por algunas cosas... pero Marina negaba con la cabeza desde el cuarto donde estaba escuchando toda la entrevista. Cuando ha entrado ella, su relato nos ha sobrecogido: "Si no llego a entrar, no le llego a dejar nunca. Me ha cambiado muchísimo la vida, estoy muy feliz, pero ha sido muy duro. Tanto él como yo, nos hemos equivocados".

La concursante le ha asegurado a la presentadora que estando fuera Jesús se puso en contacto con ella para mantener relaciones sexuales con ella. Marina cree que su expareja no se ha olvidado de ella, ya que ese día que quedaron le dio a entender que le seguía echando de menos. Su exnovio no ha podido aguantar y ha salido de su cuarto para enfrentarse a Marina y asegurar que lo que estaba contando era mentira.

Según ha contado Marina, Jesús en el avión de vuelta envió mensajes a sus familiares detallándole qué había hecho en cada hoguera la concursante y le ha recriminado que no le dio el derecho a verse con sus padres para explicarle lo que le había pasado en el reality y lo que había hecho con Isaac.

"Estamos juntos" ha confesado la concursante sobre Isaac cuando Sandra Barneda ha dado la bienvenida al soltero. "Llevamos seis meses conociéndonos, estamos muy bien" confesaba 'el lobo'... un reencuentro que nos ha dejado muy impactados porque no esperábamos que ambos siguieran juntos.

Isaac se desplazó a Sevilla y después, Marina ha subido muchas veces a Barcelona para estar juntos, lo que se resumen en viajes para que no se apagase la chispa de este amor que tuvo su inicio en 'La isla de las tentaciones' y que ahora tienen que fortalecer con el paso del tiempo.