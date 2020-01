'La isla de las tentaciones': una youtuber desvela cuánto cobran los concursantes

Una youtuber ha desvelado los secretos detrás de 'La isla de las tentaciones', el fenómeno de Mediaset que está dando tanto de qué hablar. Patrizienta ha contado su experiencia como aspirante a concursante del programa. La blogger Patricia Domínguez pasó todos lo casting y justo antes de firmar el contrato decidió dar marcha atrás, algo que explica "fue la mejor decisión. Menos mal que no hemos ido".

En un vídeo en Youtube, que después ha borrado, contó que Mediaset la contactó a través de correo electrónico para ofrecerle participar en un 'reality' junto a su pareja Juanma. Así comenzó la chica el proceso para formar parte del show. "Estaba cagada porque pedían mucha información", cuenta la youtuber, quien señala que los productores querían saber cuánto tiempo llevaban juntos, si discutían con frecuenta y hasta cuantas veces hacían el amor a la semana.

Domínguez señala que siempre tuvo dudas sobre el proyecto porque "no explicaban qué tipo de reality era", solo les dijeron que "iba a ser famoso y que iba a derivar en bolos y mucho dinero". "Me dijeron que era un programa en el que iban a poner a prueba nuestra relación, pero que no tenía por qué salir mal porque todo dependía de nosotros".

Después de esto la pareja acudió a más entrevistas y ya se encontraba en la recta final de las pruebas cuando a Patrizienta quiso saber las condiciones del contrato. "Eran dos meses de grabación con gastos pagados y un suelo de unos mil y pico euros. Me pareció una broma. Ganaba más quedándome en casa. Nosotros teníamos que dejar un negocio para ir allí así que no nos compensaba", explica la youtuber.

Esto y la desconfianza que sintió desde el principio fueron los dos factores que llevaron a Patricia a rechazar la oferta. Desde que publicó el vídeo "Mi experiencia en La isla de las tentaciones" la blogger lo borró de todas las plataformas y su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 77.000 seguidores, ahora es privada. Habrá que esperar a que rompa el silencio para ver qué ha sucedido y a que se debe su inactividad en las redes sociales.