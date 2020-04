Ivana, "muy preocupada" por su posible embarazo en la isla de 'Supervivientes'

La unificación de los concursantes de ‘Supervivientes’ ya es una realidad. Jorge Javier Vázquez anunciaba este jueves que los ocho participantes que quedan en Honduras pasarán a habitar una sola playa. "Con Rocío y con mis compañeros estoy súper contenta de haber llegado a la unificación", comentaba Ana María Aldón al enterarse de la noticia. Otro de los temas que han revolucionado la isla durante la última semana ha sido la ruptura de la relación amorosa entre Hugo e Ivana. La concursante se mostraba dolida y le pedía explicaciones a su ya exnovio: “No entiendo nada. ¿Por qué estás así?”.

La convivencia en Cayos Cochinos, como viene siendo habitual, está muy alterada entre los supervivientes. José Antonio Avilés atacaba de nuevo a Elena: "Esa ha sido mala desde que nació". Según el concursante, la madre de Adara ha sido la culpable de la ruptura de Hugo e Ivana: "Esto es el resultado de estar jodiendo a una persona durante una semana". Rocío Flores no dudaba en manifestar su sorpresa al escuchar las palabras del periodista: “Yo flipo”. "Va de mamá coraje cuando es una falsa, está intentando engañar a todo el mundo", aseguraba Avilés sobre Elena.

Los comentarios sobre la ruptura entre los dos concursantes no cesaban antes de la emisión en directo de este jueves. Al contrario, Jorge Javier se interesaba por cómo lo estaban viviendo los dos. Ivana, hundida y con lágrimas en los ojos, afirmaba que no entiende los motivos de la ruptura. “¿Todo por un bocadillo, por una prueba, por un gesto?”, se preguntaba la argentina. Por su parte, Hugo se mostraba dolido por “un gesto” de Ivana tras una prueba de recompensa en la que participaron los dos. La victoria de Ivana, arrebatándole el poder comer un bocadillo, desataba la ruptura.

Pero la historia de Hugo e Ivana parece no tener vuelta atrás. El uruguayo hacía una declaración de intenciones: "Quiero que cada uno haga su concurso". A la ruptura, se suma un hecho aún más relevante. Ivana aseguraba estar muy preocupada porque no le ha bajado la regla durante el último mes. “No me ha bajado en un mes”, afirmaba ante las cámaras. Su preocupación venía motivada porque durante las últimas semanas había mantenido relaciones sexuales sin protección con Hugo. El ex de Adara también manifestaba su preocupación por este tema: “No le ha venido la regla y estoy preocupado”. “Vamos a hacer todo lo posible para tranquilizarla”, contestaba el presentador, que invitaba a Ivana a abandonar ‘La palapa’ para “acabar con esa preocupación” y realizarle un test de embarazo.