James Middleton se abre: su enfermedad mental y el peso de ser hermano de Kate

El empresario James Middleton, de 32 años - hermano pequeño de la Kate, duquesa de Cambridge, y de la socialité Pippa- ha hablado sobre la depresión "paralizante" que ha sufrido, que en sus peores momentos le llevó a se aislarse completamente de su familia y a pensar en el suicidio. La confesión la ha hecho en la revista británica Tatler, que es una especie de Biblia royal. El cuñado de Guillermo de Inglaterra ha luchado con la presión de comvertirse de la noche a la mañana en un soltero de oro, algo que también le ocurrió a su hermana Pippa. En suma, de ser anónimo a tener una cohorte de seguidores y de detractores.

El joven relata que su vida cambió cuando tenía 23 años y su hermana se casó con Guillermo de Inglaterra, el hijo de Diana de Gales, aspirante al trono de su país. Relata que tenía dilexia, que le habían diagnosticado TDA y que sumido en superar sus propios retos personales se le presentó uno mayor: el estar en boca de todo el mundo tras la boda real, que también aupó a su hermana Pippa, que fue la flamante dama de honor.

Antes de aparecer, cual modelo de Armani, en esta prestigiosa publicación lo hizo en los tabloides. En un artículo de opinión para el Daily Mail, publicado en enero, James desveló la depresión que ha sufrido. "Durante días me arrastré. Iba al trabajo, luego solo miraba con ojos vidriosos a la pantalla de mi computadora, deseando ver pasar las horas para que pudiera volver a casa", escribió James. "La inercia debilitante me atrapó. No pude responder al mensaje más simple, así que no abrí mis correos electrónicos", cuentó. "No podía comunicarme, ni siquiera con las personas que más amaba: mi familia y amigos cercanos", cuenta James.

Su lucha por la enfermedad mental

Después de retirarse de sus negocio, comenzó las sesiones de terapia y se tomó un descanso en Glen Affric, la finca escocesa propiedad de la familia de su cuñado James Matthews, casado con su hermana Pippa. El hermano de la duquesa de Cambridge trabaja como anfitrión de una casa de los Highlands escoceses y así le hemos podido ver en las fotografías que esta propiedad tiene en su cuenta de Instagram.

"Glen Affric es una encantadora casa de caza victoriana en los Highlands escoceses, situada en la orilla de un tranquilo lago y rodeada de 1.000 acres de naturaleza salvaje", describe en su página web la cadena hotelera que gestiona la propiedad, Oetker Collection. Él mismo ha manifestado: "Estoy feliz, me siento como un James Middleton de nuevo. Me siento como cuando tenía 13 años, entusiasmado con la vida. No puedo pedir más ", dice. James reveló que su razón para contar ahora su experiencia es ayudar a cambiar el estigma asociado con la enfermedad mental. Además, James se sintió obligado a seguir el ejemplo de su hermana Kate, su cuñado, el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique, quienes son fuertes defensores de la salud mental.

Como quien tacha los días en el calendario, hubo un tiempo que Middleton funcionaba como por "inercia". Después, en la oficina, se pasaba el día mirando la pantalla del ordenador con la mirada perdida y pendiente del reloj, para ver cuando podía volver a casa. "Todo el color y la emoción se habían escapado de mi mundo y todo era gris y monótono", explica. "No es un sentimiento sino una ausencia de sentimientos. Tú existes, pero no tienes un propósito ni una dirección en la vida. No contemplé realmente el suicidio, pero tampoco quería vivir en el estado mental en el que me encontraba", relata.

El cuñado de Guillermo de Inglaterra explica que el punto de inflexión fue cuando le llamó por teléfono mientras conducía su médico y él se quedó en silencio. Fue a final de 2017. El doctor le dijo: "James, estás bien". Y después de una larga pausa contestó: "No". Y explica que reconocer que tienes un problema es el primer paso para poder tratarlo. Ahora, luce radiante y ha recuperado también su vida sentimental.

Ahora, un año después, dice que ha vuelto a su antiguo ser y listo para lanzar un nuevo negocio (tiene además una empresa de regalos personalizados llamada Boomf), centrado en los grandes amores de su vida: sus perros. Su felicidad es palpable, y quizás también se deba a su otro amor: su novia Alizee Thevenet. "Estoy feliz, me siento como James Middleton de nuevo. Me siento como cuando tenía 13 años, entusiasmado con la vida. Me siento como yo otra vez y no podría pedir más ".