Javier Camarena: "El esfuerzo que está haciendo España no tiene parangón"

El tenor Javier Camarena, que ofrecerá un concierto este viernes 15 de enero en el Teatro Real, ha asegurado que "el esfuerzo que se está haciendo en España" respecto a la música en comparación con otros países "no tiene parangón". "Comparto esta emoción por seguir adelante con nuestra vida cultural. Ha sido un tiempo difícil para muchísima gente alrededor del mundo, un tiempo triste de introspección" dice.

"El esfuerzo que se esta realizando en España no tiene parangón y lo aplaudo y celebro, además de agradecer con todo mi corazón al público presente en estas funciones", ha indicado el tenor. La actuación de Camarena se enmarca en el ciclo Festival de Estrellas de la Ópera organizado por el Teatro Real, que además del recital del tenor mexicano incluye los conciertos de la mezzosoprano Joyce DiDonato, el pasado miércoles 13 de enero, y el del tenor Jonas Kaufmann, este jueves 14 de enero.

Tanto DiDonato como Kaufmann han compartido la opinión de Camarena respecto a los esfuerzos en España por sacar adelante actuaciones durante la pandemia de coronavirus. "Necesitamos esto en nuestras vidas: estoy encantada de estar rodeada de colegas con los que hacía mucho tiempo que no tenía la posibilidad de encontrarme", ha indiciado. "Estamos todos en el mismo barco y es maravilloso ver que al menos en España algo se está moviendo. Desafortunadamente, en otros países no pasa lo mismo y es algo muy triste. Por mucho que trates de decirte que puedes hacer lo mismo con una audiencia invisible, no es verdad: pido disculpas, audiencia, os necesitamos", ha asegurado Kaufmann.

Los tres cantantes han reivindicado la importancia de la música en tiempos de pandemia. Mientras que para Camarena ha sido "el principal compañero de todos a lo largo de este tiempo", para Kaufmann "se necesita más que nunca" porque "como en todas las crisis a lo largo de la humanidad, el ser humano necesita distracciones". "La música es absolutamente necesaria hoy. Tu corazón se abre a la música cuando sufres este tipo de tragedias y mantiene viva la esperanza", ha añadido DiDonato. Todos han coincidido además en el recuerdo de otros músicos del sector que no están pudiendo trabajar por la situación sanitaria.

"Somos unos privilegiados y lo sabemos: necesitamos usar nuestra posición para luchar por los otros compañeros", ha señalado Kaufmann. "Además de un privilegio, es una responsabilidad. Es un drama para todos esos artistas que no están teniendo la oportunidad de compartir su arte con el público", ha lamentado la mezzosoprano. Por su parte, Camarena ha reiterado que se trata de "tiempos difíciles para todos", incluida la comunidad musical, pero ha hecho un llamamiento a la "esperanza". "A los jóvenes les diría que todo esto pasará y vamos a seguir necesitando músicos tanto como médicos o ingenieros".