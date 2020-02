Javier Gutiérrez confiesa el motivo por el que rechazó estar en 'La casa de papel'

Malena Alterio y Javier Gutiérrez visitaban este martes el plató de ‘El Hormiguero’ para hablar de 'Vergüenza', la serie que ambos protagonizan en Movistar+ y que este 14 de febrero estrena su tercera temporada. Según comentaba Malena, en la ficción Javier "es un metepatas profesional". Pero él no se quedaba callado. Entre risas comentaba que el personaje de su compañera "es como yo o peor". Y Pablo Motos también describía el personaje del actor: "Da una grima, una incomodidad… Hace que apartes la mirada de la tele".

'Vergüenza' convierte a Javier Gutiérrez en "el rey del ‘cuñadismo", como comentaba el actor. Entre otras anécdotas, la Malena Alterio comentaba que en una escena tuvo que estimular el ano de su pareja en la ficción "con un fuet", una revelación que sorprendía al presentador. "Con esta serie vais a pasar un rato bien y otro no tan bien", explicaba Motos a la vez que recomendaba a los espectadores no perderse esta particular ficción.

Tras comentar su papel en la serie, Pablo Motos hacía una pregunta clave al actor: "¿Renunciaste al papel de profesor en ‘La casa de papel’ por no hacer la película ‘Campeones’?". Javier Gutiérrez revelaba que así fue. "Me ofrecen ‘La casa de papel’ y leo el primer capitulo y me parece fascinante. Todos los personajes son muy potentes y tenía muy buena pinta, pero tenía un compromiso personal con el proyecto de ‘Campeones’. Además, tengo un hijo con discapacidad, Mateo. Y tenía un compromiso con mi hijo y creía que con esta película íbamos a dar visibilidad al mundo de la discapacidad. En el mismo tiempo coincidían la serie y la película y me decidí por la película. Y no me arrepiento", confesaba el actor.

Esta revelación causaba sorpresa y admiración en el presentador, que destacaba el valor que tuvo el actor para rechazar un papel tan importante, que ha cobrado una gran repercusión en todo el mundo. Javier Gutiérrez volvía a reiterar que piensa que su decisión, aunque difícil, fue acertada. Incluso comentaba que hubo un director que le dijo que "las pelis de subnormales no iban a vender". Aún así, el actor se mostraba orgulloso de haber protagonizado la película 'Campeones' ya que "ha cambiado la mirada de la sociedad respecto a la discapacidad".