La historia del reloj de dos millones de Jay-Z que tardó en hacerse 3.000 horas

Cuando tienes una fortuna de más de 1.000 millones, gastar algo más de dos millones en un reloj puede considerarse muy poca cosa. Y eso es lo que debió pensar Beyoncé cuando encargó el último regalo que ha hecho a su marido, el rapero y productor Jay-Z. Se trata de un ostentoso y caro reloj que ya ha dado la vuelta al mundo.

La pareja asistió el pasado fin de semana a la gala de la National Association for the Advancement of Colored People estadounidense, provocando sensación, ya que no se les esperaba. Y para hacer acto de presencia, se enfundaron en sus mejores galas, literalmente. La cantante lució una maravillosa creación de Balmain en color blanco con una enorme pamela que dejó a todo el mundo boquiabierto, pero la verdadera sorpresa la dio su marido.

Como puede verse en las imágenes que Beyoncé colgó en su Instagram, Jay-Z lucía un vistoso reloj del cual se supieron más detalle después. Porque se trata de una pieza realizada por el prestigioso relojero Alex Todd, que personalizó el modelo 'The Blueprint' de la firma Richard Mille para el artista, una tarea en la que, según 'Page Six', invirtió nada menos que 3.000 horas de trabajo. Es decir, 125 días o más de cuatro meses.

El estuche del reloj está realizado en zafiros, de ahí que eso, sumado a las horas empleadas, haya dado como resultado una factura de 2,5 millones de dólares, unos 2,2 millones de euros. Una cantidad que supone de las más altas que se pueden pagar hoy en día por un reloj, con permiso de Cristiano Ronaldo, que tiene varios de la marca suiza Frank Muller valorados en más de un millón de euros.

Como decíamos, esta cantidad no supone mucho para una de las parejas más ricas del mundo. Jay-Z y Beyoncé son toda una sociedad que acumul un patrimonio de más de 1.000 millones, según Forbes. Y es que, por ejemplo, el año pasado, Shawn Carter -su verdadero nombre- se embolsó solo por su labor como agente de deportistas -tiene entre sus clientes a la estrella de la NBA Kevin Durant- cerca de 26 millones de euros.