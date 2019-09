Jennifer Aniston tuvo que perder más de 13 kilos para poder trabajar en 'Friends'

Jennifer Aniston es una de las reinas de Hollywood la cual lleva muchos años en lo más alto y siendo una de las mujeres más bellas y admiradas de la industria cinematográfica. Pero la actriz también sufrió la exigencia y la presión que la meca del cine pone sobre las mujeres, pues tuvo que hacer un gran esfuerzo para conseguir el papel que le daría fama mundial, 'Friends'.

Según revela el libro conmemorativo de los 25 años de la serie, 'Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era', Jennifer tuvo que ponerse a dieta por recomendación de su agente para poder triunfar en Hollywood. "Tenía que perder 30 libras -más de 13 kilos- si quería quedarse", escribe el autor, Saul Austerlitz.

"Los Ángeles es un mal sitio para ser actriz y para ser mujer, y su agente le estaba metiendo mucha presión", señala este libro. Aniston no tenía ningún tipo de sobrepeso y era preciosa en esa época, pero esta industria es muy exigente con las chicas, sobre todo antes, en la década de los 90.

De hecho, Jennifer habló sobre ello en una entrevista en 'Rolling Stone', donde contó que en esa época se alimentaba fatal, pues su dieta consistía en "muchos sandwiches de mayonesa, con pan blanco, la cosa más deliciosa del mundo".

"Mi agente me dijo directamente que estaba perdiendo trabajos por mi peso, y me di cuenta de que mi dieta era terrible, tomaba batidos y comía muchas patatas fritas con salsa, por lo que fue bueno empezar a prestar atención", señaló una Jennifer cuyo estilo de vida es ahora radicalmente distinto y es lo que le ha permitido mantenerse espléndida con 50 años.

La actriz acaba de estrenar la serie 'The morning show', con Reese Whiterspoon, y admite que está en su mejor momento, "después de llevar 30 años preparándome para esto". "Estoy entrando en el periodo creativo más gratificante de mi vida, ahora estoy a punto de florecer realmente", asegura la estrella, avisando de que todavía le queda mucho por ofrecer al público, lo mejor de ella.