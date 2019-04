El 198, la tienda del jersey de Iglesias: "Hacemos ropa de izquierdas moderna"

No solo Zara hace prendas virales. Este martes, en el 'debate decisivo' de Atresmedia, un jersey cobró incluso más protagonismo que los propios participantes, véase Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, aunque en el caso de este último el fue el gran responsable de que esto sucediera. El líder de Unidas Podemos acudió al plató de la cadena ataviado con un jersey que destacó por encima de los trajes de sus oponentes.

Un sencillo suéter negro con un logo blanco en el pecho fue el tema de conversación en redes sociales la pasada noche y ahora ha saltado a los medios. ¿A qué marca pertenece? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué lo llevaba? Pues a todas esas preguntas tenemos respuesta, porque La Información ha hablado con el dueño de 198, la firma que está detrás del famoso jersey.

Esta prenda cuesta 39,99 euros y se vende en la página web de la marca y en su tienda de Malasaña, en la calle Palma, lugar de peregrinación de muchas personas de ideología de izquierdas para llenar su armario, porque tal y como señala a este medio uno de los fundadores, Eduardo Garrido, la firma nació con un concepto de "marca de referencia de la izquierda".

Aunque todo surgió de casualidad, según Garrido. Porque su primer diseño fue esa también famosa camiseta de la Selección Española de Fútbol con la bandera republicana que también puso de moda Iglesias. "Cuando la Selección empezó a ganar Mundiales y Eurocopas pensamos en sacar una camiseta pero con la bandera de la República y, tuvo tanto éxito, que nos planteamos cristalizarla en una marca de moda", señala uno de los fundadores.

La camiseta de la selección republicana es de 198 y cuesta 29,90 euros

Porque 198 es un proyecto con varios padres. El más famoso es Juanma del Olmo, diputado de Podemos, el cual estuvo involucrado en los inicios de la firma, aunque ahora es su hermano Eduardo el que se ocupa del negocio, junto al otro Eduardo de la ecuación, Garrido. Entre los tres sacaron la marca que aunara los anhelos de la izquierda pero que el mercado nacional todavía no cubría. En cuanto al nombre, al ser los tres nacidos en los 80, emplearon las tres cifras que tienen en común, el 1, el 9 y el 8. "Fue algo un poco precipitado", reconoce entre risas.

"Queríamos ropa moderna, actual, pero con un trasfondo de izquierda, y eso es lo que queda reflejado en nuestra ropa", explica Garrido, quien añade que se inspiran en la británica Fred Perry, icono de la subcultura de Reino Unido desde los 50. De hecho, su logo es bastante similar. Según el fundador, este emblema "reivindica el poder de lo civil, de lo público".

'El Zara' de la izquierda

Aunque se definen como una firma de izquierdas, hay prendas en su colección que uno bien podría encontrar en alguna de las marcas masivas que inundan el mercado, desde el imperio Inditex a otras como Cortefiel o Springfield. Polos, camisetas, vestidos e incluso zapatillas con un claro toque 'british' que puede considerarse hasta algo pijo, sobre todo por la preminencia de los polos, los cuales también ha lucido Iglesias algunas veces en su programa 'La Tuerca'.

"En nuestras prendas hay mucha variedad. Desde las camisetas reivindicativas hasta prendas clásicas como las chaquetas o los polos, con el fin de abarcar la mayor clientela posible y dar opciones a todo el mundo", señala Garrido. Los precios, por su parte, también van en línea con su filosofía de izquierdas, pues se mueven en horquillas modestas como los 40 euros del jersey de Iglesias, los 22 euros de un vestido, los 50 de unas zapatillas o los 30 de una camisa.

"El precio intentamos contenerlo lo máximo posible, no queremos tampoco grandes márgenes por venta", destaca el fundador. Si bien tampoco pueden tirar el precio por tierra porque la mayor parte de la producción la hacen en España y Europa, "donde los costes son mayores". Hay ciertas cosas que se producen en Asia, "aunque siempre en fábricas certificadas donde haya un comercio limpio".

Hoy en día, su página web supone el 70% de sus ventas, ya que el comercio online se va imponiendo poco a poco al físico por la comodidad y la rapidez que supone. Tras el 'boom' del jersey del político, ¿han notado ya algún repunte de sus ventas? "Es pronto para saberlo, pero lo que sí nos han subido son las búsquedas en la web y en Google, se han disparado desde anoche", indica Eduardo. Para ellos fue una auténtica sorpresa que el líder de Unidas Podemos llevase anoche su prenda. "No lo sabía, me enteré porque me empezaron a enviar WhatsApps, no tenía pensado ni ver el debate", reconoce el fundador.

Ahora más que nunca 198 quedará ligada a Podemos, al menos durante esta campaña electoral. Algo que tampoco quieren los dueños, que prefieren que no se les asocie con ningún partido, "aunque evidentemente tiene un tirón impresionante". Iglesias y Montero son dos fans de su marca, aunque hace tiempo que no se acercan a la tienda, pues ahora son personajes públicos y es más complicado. Si bien han sido ellos los que han puesto en órbita esta marca que ya se ha hecho un hueco en el imaginario colectivo.