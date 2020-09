Bertín Osborne entrevistaba este viernes Jesús Vázquez en ‘Tu casa es la mía’. El presentador de ‘Idol kids’ abría su corazón como muy pocas veces lo había hecho en televisión. Aunque su vida ha estado marcada por el éxito profesional, Jesús ha desvelado algunos capítulos oscuros de su vida. Y es que, cuando era un niño, sufrió bullying por parte de algunos de sus compañeros de colegio. “Es intolerable que eso pase”, comentaba a Bertín.

Jesús Vázquez se sinceraba con el presentador sobre cómo vivió aquellos años: “Me llamaban gordo, maricón… Nunca se lo dije a mis padres por vergüenza. Pero lo que no te mata te hace más fuerte, ya lo he superado”. El acoso escolar, según contaba, “se acabó cuando en la adolescencia me volví guapo. No me había dado ni cuenta y la vida cambio”, confesaba. El gallego recordaba esta etapa de su vida como un capítulo ya cerrado.

Entre otras confesiones, Jesús afirmaba que en su juventud tuvo muchos dudas sobre a qué quería dedicarse en la vida: “Me metí en la universidad a estudiar veterinaria, estaba muy confundido y me gustaban los animales. En cuanto entre en la facultad me di cuenta de que me había equivocado”. Tras este error, decidió “hacer cosas de modelo” y se apuntó a estudiar arte dramático. El presentador aseguraba que contarle a sus padres que le gustaba la actuación, que era gay y que se iba a vivir con su novio fue un momento difícil. “Mi padre se levantó sin decir nada y me madre dijo que lo sabía y se puso a llorar. Mis hermanos me dijeron que ya lo sabían y que no pasaba nada”.

Jesús Vázquez recordaba cómo fueron sus inicios en la televisión. “A la televisión llego por casualidad, en un momento malo económicamente. Hice un casting horrible, pero me llamaron y al día siguiente empecé a grabar ‘La quinta marcha’ con Penélope Cruz. Tengo un recuerdo buenísimo de ella”, afirmaba con una sonrisa en los labios. Ahora, después de 30 años de carrera, el presentador siente que realmente tiene éxito ya que “los primeros 20 años era muy inseguro y pensaba que no me iban a renovar”.

Cuando más fama tenía, en 1995, la vida le dio un duro golpe cuando se vio en vuelto en el ‘caso Arny’, un litigio judicial que le vinculaba con una trama de prostitución infantil en un bar de Sevilla. Aunque unos años más tarde quedó claro que no tuvo nada que ver, aquello supuso un antes y un después en su vida. “Me acusaron de participar en un club donde había una red de prostitución de menores en Sevilla. Yo ni conocía el bar. Al principio me lo tomé a broma, pero fue una mancha negra en la historia de la Justicia de este país. Estaba involucrada la policía, jueces y de todo, daba mucho miedo. Al final era todo un montaje y salí inocente”, revelaba.

“Los chicos al final se desdijeron en el juicio y dijeron que les obligó la policía a decir eso. Yo pedí indemnizaciones, estuve dos años sin trabajar. Me quedé sin trabajo, no me llamaban ni para ir a un restaurante, fue horrible”, confesaba Jesús entre lagrímas. Y es que este caso afectó mucho a su madre. Jesús, con la voz rota, se sinceraba con Bertín: “Mi madre sufrió mucho, se puso enferma. No se si voy a poder contarlo… Murió el día después de mi absolución, al día siguiente de decírselo. Se quedó en paz y al día siguiente se fue. Fue muy injusto, le hicieron mucho daño”. Tras este bache en su vida, Jesús asegura que empezó la segunda fase de su vida. “Y fue colosal”, concluía.