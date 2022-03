Así es el jet privado de Kim Kardashian que le ha costado más de 150 millones

Desde que empezara con su docu-reality, 'Keeping Up With The Kardashians', Kim Kardashian ha amasado una gran fortuna que ha empleado para comprarse casas exclusivas, vehículos y todos los lujos inimaginables para una persona común. Además, sus empresas de moda y complementos le han repercutido unos grandes beneficios con los que la influencer ha aprovechado para comprarse un nuevo capricho.

Se trata de un jet privado por el que Kim Kardashian habría pagado cerca de 150 millones de euros, según medios estadounidenses. Personalizado a su gusto, el 'Kim Air', nombre con el que ha bautizado la aeronave, sigue la estética minimalista con la que la celebrity ha decorado su mansión. Aunque ella no ha enseñado mucho el jet en sus redes sociales, algo poco habitual en la influencer, sus amigos sí que han compartido en sus perfiles públicos imágenes del avión.

Customizado en color crema, en la entrada al jet nos recibe un felpudo de pelo blanco en el que se lee el nombre de 'Kim Air'. En su último viaje a la Semana de la Moda de Milán, sus amigos han compartido en Instagram más detalles sobre el diseño y la decoración. Todo su interior mantiene la armonía de los tonos blancos y los asientos de cuero de la nave son de color crema y cuentan con detalles en cachemir.

El modelo que habría adquirido la empresaria es el G650ER™ y, según la compañía que tiene a la venta estos jets, este ejemplar cuenta con el título de ser el avión más veloz, dentro de los que se categorizan en la sección de business. Respecto a su funcionalidad, la nave tiene espacio para 18 pasajeros y cuenta diferentes estancias como una cocina, un espacio de trabajo y una zona de relax en la que poder relajarse mientras se está volando de una costa de Estados Unidos a otra.

Su hermana Kylie Jenner tiene otro

Kim Kardashian no es la única de la familia que cuenta con jet privado. Hace un par de años, su hermana y empresaria del maquillaje, Kylie Jenner, se compró año una aeronave. A diferencia de Kim, Kylie sí que quiso que quedara constancia que el jet era suyo y, por este motivo, decidió pintar en la parte exterior de la nave su nombre con letras rosas. Tiene 2,5 metros de ancho y 18 metros de largo. Además, el interior dispone de lujosos asientos de color blancos, unas mantas rosas y almohadas personalizadas con su marca de maquillajes, KylieSkin.