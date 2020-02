El discurso de Joaquin Phoenix en los Oscar del que todo el mundo habla

El Oscar al mejor actor estaba claro y en esta ocasión la AcademIa no se ha salido del guion. Joaquin Phoenix ha sido el vencedor de la noche por su impresionante trabajo en "Joker", con lo que dejó sin estatuilla al también nominado Antonio Banderas ("Dolor y gloria"). El actor no ha querido escuchar los aplausos del Dolby Theatre de Hollywood. "Parar, parar", pedía un tanto serio. "No me siento elevado por ninguno de mis compañeros porque compartimos la misma riqueza:amor por las películas", empezaba un discurso en el que ha recordado a su hermano al final del mismo con una frase que le decía cuando tenía 17 años: "Corre al rescate y la paz vendrá después".

Ahí es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos mutuamente. No cuando nos cancelamos por errores pasados, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos, cuando nos guiamos hacia la redención. – Joaquín Phoenix #Oscars

Phoenix dio un largo y sentido discurso lleno de reivindicaciones medioambientales, una causa en la que se ha convertido en uno de sus mayores portavoces en Hollywood, y también se acordó en sus agradecimientos de su hermano River Phoenix (1970-1993). Una frase escrita por su hermano cuando tenía 17 años le sirvió a Phoenix para cerrar un emotivo discurso: "Acude al rescate con amor y entonces vendrá la paz".

Antes el actor había asegurado que el cine le ha dado la oportunidad de hablar por los que "no tienen voz" y equiparó todas las luchas, por el medioambiente, por la igualdad de razas o entre géneros, con la lucha contra "la desigualdad". También aseguró que el ser humano está "desconectado" del mundo natural y que es "egocéntrico" a la hora de aprovechar sus recursos sin pensar en las consecuencias más allá de su ombligo. Ha puesto el ejemplo de un ternero, de "cómo quitamos su leche para echarla al café".

Phoenix figuraba como ganador en todos los pronósticos previos a los Oscar ya que había arrasado en la temporada de premios: venció en los Globos de Oro (mejor actor dramático), los Bafta y los galardones del Sindicato de Actores SAG. Además de a Banderas, que llegó hoy a la gran fiesta del cine con la primera nominación de su carrera, Phoenix derrotó también a Adam Driver ("Historia de un matrimonio"), Leonardo DiCaprio ("Érase una vez... en Hollywood") y Jonathan Pryce ("Los dos papas").

Esta era la cuarta candidatura en los Oscar para Phoenix, que está ampliamente considerado como uno de los grandes intérpretes de las dos últimas décadas en el cine estadounidense. También estuvo fabuloso en las anteriores tres ocasiones en que no se pudo llevar la estatuilla: "Gladiator" (2000) "En la cuerda floja" (2005) y "The Master" (2012). Pero en "Joker", del director Todd Phillips, Phoenix dio un recital abrumador de interpretación al ponerse en la piel del maquiavélico y retorcido villano de Batman.

"Joker" se convirtió en un fenómeno tremendo en todo el mundo y con 1.078 millones de dólares recaudados es la cinta para adultos más taquillera de la historia. Dueño de una carrera modélica que incluye otras joyas como "Her" (2013) o "Puro vicioe" (2014), Phoenix siguió así los pasos de su amigo Heath Ledger, quien ganó el Óscar de forma póstuma por su papel del Joker en "El caballero oscuro" (2008).