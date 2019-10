Jorge Javier Vázquez tendrá que volver a ser operado el próximo mes de diciembre

Finalmente, Jorge Javier Vázquez tendrá que volver a pasar por el quirófano. El presentador de Telecinco ha confirmado que, tras las pruebas realizadas hace un mes, volverá a ser operado tras el aneurisma cerebral que sufrió el pasado mes de marzo. Será el próximo mes de diciembre, cuando se termine 'GH VIP' y se tome sus vacaciones de Navidad cuando será intervenido.

"Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones", ha anunciado Jorge Javier vía Instagram, adelantándose así a posibles filtraciones, como ocurrió hace unas semanas.

En concreto, hace un par de semanas saltó la noticia de que el catalán tendría volver a operarse tras agravarse la situación de la enfermedad que sufrió. Si bien Jorge Javier aclaró que nada de eso era cierto, excepto de que existía la posibilidad de que tuviera que pasar de nuevo por el quirófano, pero no por nada preocupante.

Lo que le ha ocurrido al presentador estrella de Mediaset es que se le ha estrechado uno de los 'stent' -una malla extensible que se utiliza para abrir arterias- que le colocaron en la cabeza tras el ictus, algo que se le detectó en una revisión en septiembre. Si bien, el doctor prefirió aguardar a un segundo diagnóstico se produjo hace unos días para decidir si lo intervenían para colocarle otro nuevo, algo que finalmente ocurrirá.

Si bien Jorge Javier no está preocupado ni hay ningún peligro, algo que quiso aclarar desde el primer momento. De hecho, en la gala de la pasada noche del 'Límite 48 horas' de 'GH VIP', el presentador estuvo tan bromista como siempre. Es evidente que no existe gravedad cuando la intervención se ha programado para diciembre, no de inmediato. Así, Jorge se quedará sin vacaciones navideñas este año, pues siempre aprovecha para pasarlas en algún destino paradisíaco.