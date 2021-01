Jorge Javier Vázquez incomoda en vivo a Aguado: "¿Ayuso es así o se lo hace?"

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a causar revuelo en la esfera pública. El presentador de 'Sálvame' ha preguntado entre risas al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, si "¿Isabel Díaz Ayuso es así o se lo hace?". El presentador aclaró que "quería hacerle una pregunta que me hace ilusión y se la hago con mucha confianza. Llevamos doce años en Sálvame y la gente me pregunta por la calle que si lo que pasa aquí es verdad, que si está organizado", y por eso lanzó la interrogante.

Aguado esquivó la polémica al explicar que "es así. Es una persona que es como es y creo que no esconde nada. Trabajo con ella y como todos somos personas que tratamos de hacer las cosas bien". El vicepresidente insistió en que trabaja bien con Ayuso, a lo que el presentador de televisión respondió que "tiene usted un pedacito de cielo ganado".

Jorge Javier Vázquez le acaba de preguntar en Sálvame a Ignacio Aguado sobre Isabel Díaz Ayuso.



La pregunta no tiene desperdicio. pic.twitter.com/aHOWo8AZPs — Raúl Conde (@raulconde97) January 13, 2021

La polémica surgió por las palabras de Ayuso sobre el metro de Madrid: "Lo normal es no ir abrazados", en un momento en que gran parte de la ciudadanía se ha visto obligada a viajar en este medio de transporte por las limitaciones de movilidad que ha dejado la borrasca Filomena.

Esta no es la primera vez que Vázquez arremete contra Ayuso. En otra ocasión, el presentador aseguró que la presienta madrileña "está loca por organizar una corrida benéfica para los sanitarios el 12 de octubre. Esto ni Franco. ¿De verdad ese es el mejor premio para los sanitarios? Me parece muy peligroso. No estamos acostumbrando a un nivel que nos va a pasar factura", en el pograma 'Buenismo bien' de la Cadena Ser.