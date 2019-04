Jorge Javier Vázquez recibe el alta tras el ictus: podrá presentar 'Supervivientes'

Buenas noticias para Jorge Javier Vázquez. El presentador está totalmente recuperado del ictus que sufrió hace más de un mes, por el que el tuvo que pasar por el quirófano, y podrá volver al trabajo tras estar de baja durante todo este tiempo. El ajetreado nivel de vida que llevaba no favorecía su recuperación, por lo que ha estado haciendo reposo absoluto con el objetivo de llegar en plenas condiciones para presentar 'Supervivientes', cuya edición de este 2019 promete romper la audiencia.

Porque este año tiene a la mejor baza para atraer al público: Isabel Pantoja. La tonadillera es la concursante estrella de la edición y Jorge no quería perdérselo, sobre todo por la relación de idas y venidas que mantiene con ella. Han pasado de íntimos a enemigos y viceversa, por lo que ahora el 'reality' servirá para limar su relación. Algo que ya habría comenzado, pues ambos ya han hablado por teléfono.

El presentador anunció este martes en 'Sálvame' que está recuperado y que tiene el alta médica y avanzó que ya había hablado con Isabel. Según contó, fue en una llamada al consejero delegado de Mediasert, Paolo Vasile, para contarle que estaba recuperado cuando tuvo la oportunidad de hablar con ella, pues el italiano estaba reunido con Pantoja en ese momento. Charlaron unos minutos, aunque no desveló qué fue de lo que hablaron.

Precisamente, fue Vasile quien adelantó a Jorge Javier que la cantante estaría en la isla, algo que de primeras no sentó muy bien al presentador, sobre todo porque no sabía si iba a poder estar al frente del programa y le daba mucho miedo no poder hacerlo en una edición tan épica. Si bien al final todo ha salido como esperaba y podrá presentar las galas del 'reality', el cual, tal y como avanzó, comenzará el próximo jueves 25 de abril.

En cuanto a cómo ha vivido su recuperación, Jorge señaló que está "muy feliz" porque las pruebas recientemente hechas estaban bien y que, aunque en los últimos días estaba inquieto por lo que pudiera suceder, al final todo ha salido perfectamente. Así, ya está plenamente recuperado para seguir con su vida normal: "Puedo hacer deporte, puedo empezar a trabajar. El resultado de las pruebas ha sido bueno. La fase crítica ya está superada".

Este problema de salud le ha servido para acercarse a su expareja, Paco, con el que llevaba un año sin hablar desde que lo dejaron. Fue precisamente él quien le acompañó a hacerse esas pruebas, tal y como captaron las cámaras de los 'paparazzi', por lo que es posible que ambos estén volviendo retomar su relación. En cualquier caso, Jorge Javier está exultante y en tan solo una semana podremos verle de nuevo delante de las cámaras junto a Isabel Pantoja.