José Antonio Avilés y el sorprendente complot dentro de 'Supervivientes 2020'

Al igual que en España, el coronavirus también está presente en Honduras y los concursantes de 'Supervivientes' son conscientes de ello. Jorge Javier conectaba en directo este jueves con los Cayos Cochinos y mandaba un caluroso saludo al equipo desplazado hasta allí. "Estamos bien, todo perfecto, tranquilidad a todo el mundo. Tenemos fuerza e ilusión más que nunca", comentaba Lara Álvarez en referencia a la crisis del coronavirus. Además de este problema, la convivencia en la isla no pasa por su mejor momento. El presentador daba paso a unas imágenes en las que José Antonio Avilés y Jaime Ferre protagonizaban una fuerte discusión.

Todo partía a partir de una prueba ganada por Elena, que, como premio, la organización del programa le daba el privilegio de poder robar todo lo que quisiera de la isla del equipo contrario. Aunque Elena no quiso robar todo lo que encontraba para no dejar sin comida a sus compañeros, José Antonio Avilés le animaba a arrasar con todo. Este hecho no gustaba nada a Ferre, que cargaba duramente contra el colaborador de ‘Viva la vida’: "Vergüenza te debería dar". Y, además, incluía a Rocío Flores en la discusión. "Tú y Rocío sois unos egoístas", comentaba Ferre visiblemente enfadado. La hija de Antonio David Flores apoyaba a su amigo José Antonio y culpaba otro compañero de haber privado el conflicto: “Me ha parecido tan mal que Cristian sea un agonías y haya escondido la comida…”.

Ya en la emisión en directo, el presentador preguntaba a Ferre sobre su enfado con José Antonio Avilés. "Una cosa es robar, una o dos latas, pero no me gustó el comentario de Rocío y Avilés. Querían dejarnos sin nada, eso para mí es de egoístas", respondía el participante. Por su parte, Rocío Flores también tomaba el turno de palabra para defenderse: "Me hubiese encantado que hubiera sido al revés, a ver si alguien se hubiese quejado". Cristian intervenía para recriminar a Avilés su intención de robarles todo. "Menos mal que Elena tuvo un poco de sensatez", explicaba Ferre.

"¿Habrías robado más?", preguntaba Jorge Javier a Avilés, que confesaba que "sí, todo lo que hubiese podido". "Aquí, si entramos a jugar, entramos a jugar. Y estas son las normas del juego", expresaba el periodista, que volvía a cargar contra Ferre: "Yo prefiero a la gente que me viene de cara y no a quien raja por detrás". Tras estas palabras, José Antonio hacía una revelación que revolucionaba la isla: "Este señor, el que va dándose golpes de pecho diciendo que es buena persona, es el que trama con Nino nominar a Barranco". El superviviente destapaba una supuesta trama de Ferre para nominar a su amigo.

Ferre negaba esta acusación y dudaba de la integridad de su compañero: "Delante de la cámara eres muy bueno, pero después…". E iba más allá. "Eres un falso", acusaba a José Antonio, que continuaba asegurando que el complot era cierto. Finalmente, Ferre aceptaba que había mantenido una conversación con sus amigos en la que había hecho algún comentario sobre nominar a Barranco. "Son cosas que hablo con mis amigos Nino y Hugo", explicaba el participante. El damnificado, aunque afirmaba creer que la conversación que le contó José Antonio existe, seguía confiando en Ferre: "Respecto al complot, Ferre ha reconocido que fue una conversación que tuvo con dos amigos suyos".