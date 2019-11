Se disparan los rumores de divorcio de Mourinho al aparecer sin anillo de bodas

¿Se ha divorciado José Mourinho de su esposa? ¿Piensa hacerlo? Esa es la duda que tienen en Reino Unido, después de que el controvertido entrenador haya sido visto en varias ocasiones en el último mes sin su anillo de bodas. Primero fue paseando por el barrio de Chelsea y después en la cobertura del partido entre el Liverpool y el Manchester United del pasado fin de semana en 'Sky Sports', donde trabaja como comentarista.

El luso lleva 30 años casado con Matilde Faria, su amor de la adolescencia, con quien tiene dos hijos, Matilde y José. El 'Daily Mail' ha contactado con uno de sus representantes, quien ha asegurado que "todo está bien" en el matrimonio y que simplemente Mourinho se olvidó de ponérselo para ir a trabajar a la televisión.

Lo cierto es que la pareja ha estado, al menos, físicamente separada, pues Matilde viajó a Nueva York la pasada semana para celebrar los 23 años de su hija acompañada de su hijo menor. Un viaje al que el entrenador no acudió. Desde el pasado mes de febrero, el matrimonio no ha sido visto juntos.

No debemos olvidar que hace un año saltaron las noticias de que José Mourinho tenía una amante llamada Prue Carter-Robinson, con la que habría mantenido una relación intermitente desde 2010. La noticia la dio el medio 'The Sun' y el portugués intento frenarla pero no pudo.

Supuestamente, se habrían conocido cuando él entrenaba al Real Madrid y habrían mantenido encuentros en Londres, donde ambos residen. Si bien Mourinho siempre ha negado esta historia y ha resaltado la importancia que tiene en su vida su familia.