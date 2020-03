Joshua se hunde al recordar a su madre en la final de 'Maestros de la costura'

Raquel Sánchez Silva daba la bienvenida este lunes a la gran final de la tercera edición de ‘Maestros de la costura’. Joshua, Begoña, Margarita y David se disputaban el triunfo ante la atenta mirada de los jueces. La primera prueba a la que se enfrentaban los aspirantes consistía en replicar una de las creaciones del diseñador Karl Lagerfeld, fallecido hace un año y cuyos diseños lucieron los escaparates de Chanel o Fendi. Una vez finalizado el tiempo, Lorenzo Caprile anunciaba que “el primer duelista de la final de la tercera edición de Maestros de la costura es Joshua”.

El canario no podía contener la emoción al escuchar su nombre y dedicaba su triunfo a su madre, con la que no tiene relación “desde hace muchos años”. “No sé si estará orgullosa o no, pero es mi madre. La quiero, aunque no la tengo en mi vida”, comentaba Joshua con lágrimas en los ojos. A continuación, Raquel Sánchez Silva le colocaba la bata que le nombraba como duelista de la final. “Llevas tres años queriendo ponerte esto. Es un placer que nos hayas querido tanto”, afirmaba la presentadora. Joshua lanzaba un mensaje a futuros concursantes: “Quiero que sirva para dar un poquito de ánimo a esa gente que, como yo, lo intentó las tres ediciones, para que el próximo año se presenten”.

Una vez conocido el primer finalista, los otros tres concursantes encaraban la segunda prueba. En esta ocasión, los aspirantes se desplazaban hasta la casa de la marca Basaldúa, donde tenían que replicar tres diferentes diseños de vestidos de novia. Para esta tarea, los aspirantes contaban con la ayuda de tres invitadas especiales: Ainhoa Arteta, María Esteve y La Terremoto de Alcorcón. “Ahora resulta que tengo ganas. Para mi cumple me voy a pedir una máquina de escribir”, comentaba Airteta. Tras más de tres horas de prueba y alguna bronca de Caprile, llegaba el momento de mostrar los vestidos.

Palomo Spain tomaba la palabra para juzgar a David, a quien le recriminaba su actitud. “Esa dejadez se ha reflejado por completo en tu vestido”, comentaba el diseñador, que se ha mostrado muy crítico con el aspirante. “Esto parece una novia arrollada”, afirmaba el miembro del jurado, que tenía más palabras para David: “Tienes el disfraz para Halloween el año que viene”. Por todo ello, el diseñador le comunicaba su decisión: “No mereces pasar al duelo final”. Aunque emocionado, el aspirante se tomaba estas palabras con buen gesto: “He quedado cuarto, estoy contentísimo”. Finalmente, Begoña se convertía en la segunda duelista del programa.