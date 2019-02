Julia Roberts volvió a demostrar en los Oscar por qué es la 'novia de América'

Dicen que quien tuvo, retuvo. Y en este caso lo podemos certificar y con creces. La pasada noche, la 'rápida' gala de los Oscar -solo duró tres horas frente a ediciones anteriores cuando ha llegado a durar cinco- fue despedida por una de las mujeres más importantes de Hollywood, por la cual parece que no pasan los años. Se trata de Julia Roberts, conocida como la 'novia de América', un título que mantendrá para siempre.

La actriz, que ganó el Oscar en 2001 por Erin Brockovich -con uno de los mejores looks de la historia de los premios- fue la encargada de despedir la gala al entregar el premio a la Mejor Película, que se llevó 'Green Book'. Para el recuerdo ya ha quedado su curiosa forma de despedir la gala y su espectacular look, que no necesitó pasar por la alfombra roja para ser el mejor de la noche.

Mira también Premios Oscar 2019: el único muro de la gala más correcta y rápida fue el político

Julia lució impecable en el escenario del Teatro Kodak con un vestido de escote asimétrico en color rosa -fue el color de la noche al ser el más elegido por las asistentes- firmado por Eliee Saab. Una deliciosa creación con la que la actriz estaba radiante. Con su clásica melena con ondas peinada hacia un lado y unos pendientes y pulsera de diamantes, Julia dejó muy claro que a sus 51 años nadie puede discutirle el título de 'novia de América'.

Con su aparición en el escenario, dejó claro que por ella no pasan los años -y sin necesidad de operaciones- y que la belleza no tiene nada que ver con la edad. Así, es normal que Twitter cayera rendido a sus pies, pues la pasada noche Julia Roberts fue hashtag en todo el mundo. Y es totalmente lógico.

Julia Roberts a los 51 // Yo a los 29 #Oscars pic.twitter.com/Dlcnf8Z9BW — Mitur Vina (@gastonequis) 25 de febrero de 2019

Cuidemos al planeta donde vive Julia Roberts. 😍 pic.twitter.com/y8IDtUgxJO — 𝓚𝓪𝓻𝓲 𝓘𝓼𝓪 𝓥𝓪𝓷𝓮𝓰𝓪𝓼 🤔 (@AndromedaMe31) 25 de febrero de 2019